Людмила Бабушкина возглавила региональный парламент в третий раз подряд. Фото: Галина Соловьёва

В ходе первого заседания Законодательного собрания Свердловской области нового созыва 8 октября за кандидатуру Людмилы Бабушкиной в качестве председателя проголосовали 48 из 49 присутствующих депутатов. Один человек воздержался.

В соответствии с уставом Свердловской области, первое заседание регионального парламента открыл старейший по возрасту депутат — Николай Коробейников, которому в октябре исполнится 73 года. После оглашения списка всех избранных депутатов, прозвучал гимн. Затем народные избранники принесли присягу.

Изначально на заседании присутствовали 48 из 50 депутатов. Владимир Рощупкин на заседание прибыл с опозданием. А Владимир Рябцун отсутствовал из-за болезни.

Первым вопросом в повестке заседания стало назначение нового председателя регионального парламента. Людмила Бабушкина стала единственным претендентом. Ранее её кандидатуру выдвинула «Единая Россия», а на заседании заксобрания поддержал глава региона Евгений Куйвашев. Губернатор отметил её лидерские качества, отметив, что во главе Заксобрания "должен стоять мудрый человек с опытом руководства областным парламентом".

По результатам открытого голосования, Людмила Бабушкина избрана председателем Законодательного собрания Свердловской области практически единогласно. Она возглавит региональный парламент третий раз подряд.