Свердловский избирком изменит свой состав

Порядок формирования комиссии определяет ст. 18 Избирательного кодекса Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области началась процедура формирования нового состава Избирательной комиссии. Извещение о начале приёма предложений по кандидатурам для назначения половины состава регионального избиркома опубликовано в «Областной газете».

Согласно Избирательному кодексу Свердловской области, в состав комиссии входят 14 человек с правом решающего голоса. На основе полученных предложений семерых из них из них утверждает губернатор, ещё семь человек выберут депутаты Законодательного собрания.

Предлагать кандидатов на рассмотрение могут политические партии и общественные объединения, представители муниципальных образований, а также члены Центризбиркома РФ и действующего состава Облизбиркома.

Приём заявок будет проходить с 25 октября по 23 ноября в здании резиденции губернатора Свердловской области с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 по предварительной записи. Для выдвижения помимо самой заявки потребуется письменное согласие кандидата, копия его паспорта и трудовой, а также справка об отсутствии судимостей.

В документе отдельно прописано, что с 25 октября вход в резиденцию будет осуществляться при наличии QR-кода, свидетельствующего о вакцинации или о перенесённой коронавирусной инфекции. Таким образом, подать документы смогут только привитые или переболевшие кандидаты.

Как рассказали «ОГ» в пресс-служба Облизбиркома, порядок формирования комиссии определяет ст. 18 Избирательного кодекса Свердловской области. Срок полномочий исчисляется со дня первого заседания в новом составе и составляет пять лет (в 2016 году - 16 декабря). Ожидается, что новый состав региональной избирательной комиссии будет определён к декабрю, когда закончатся полномочия текущего созыва.

Напомним, что в 2022 году в Свердловской области должны пройти выборы главы региона.