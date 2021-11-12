Пост – сдали. Что стало с бывшими депутатами Заксобрания Свердловской области?

В прошлых созывах самым опытным депутатом был Владимир Никитин. На очередной срок он решил не избираться. Фото: Алексей Кунилов

После сентябрьских выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области прошло без малого два месяца. По результатам голосования состав регионального парламента изменился практически наполовину. Среди тех, кто вошёл в новый созыв Заксобрания, много новичков. В большинстве своём они пришли на смену настоящим ветеранам уральской политики. Для рядового читателя порой становится неожиданностью, когда он не видит в списке народных избранников привычных фамилий. "ОГ" решила рассказать, что стало с теми, кто остался без мандата, и чем они занимаются после прекращения депутатской деятельности.

Всего в новый состав Заксобрания не прошли 23 депутата прошлого созыва. 15 из них - представители "Единой России".

четверо эсеров,

трое депутатов, заседавших от ЛДПР

и один коммунист.

КТО НЕ ПОПАЛ И ПОЧЕМУ?

Они и не собирались

Больше половины экс-депутатов (13 человек) на новый срок даже не выдвигались.

Например, в списках кандидатов ожидаемо не оказалось самого опытного депутата региона - теперь уже экс-председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимира Никитина (работал в областном парламенте с 1998 года. В прошлом созыве избирался по Кировградскому одномандатному округу). Задолго до выборов в разговоре с "Областной газетой" он подтвердил, что завершает работу в качестве депутата областного парламента, намекнув при этом, что всё же планирует продолжить помогать развиваться городам, которые входят в его избирательный округ. Подробностей своей дальнейшей работы Владимир Никитин тогда не раскрыл, и во время подготовки материала выяснить их не удалось.

Обновление депутатского корпуса ЗССО - нормальный процесс. И опытные депутаты-законотворцы с удовольствием помогают молодым коллегам. В прошлых созывах самым опытным советчиком был Владимир Никитин (на снимке), работавший областным депутатом с 1998 года. В нынешнем созыве этот неформальный статус перешёл к Виктору Якимову

Есть среди экс-депутатов те, кто не участвовал в выборах в свердловское Заксобрание по вполне объективным причинам. Например, в связи со сменой места жительства. Среди них - единоросс Олег Исаков, который четыре раза избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области. В 2020 году, в разгар пандемии, он переехал в Солнечногорск, где в итоге и решил обосноваться. На прошедших выборах свердловчанин баллотировался в депутаты Мособлдумы. Но депутатом по итогам выборов он не стал. В пресс-службе свердловского отделения "ЕР" подтвердили, что Олег Исаков завершил свою политическую деятельность на Среднем Урале.

Также на выборы на новый срок не выдвигались справедливороссы - глава "Омскэлектро" Андрей Жуковский (он запомнился заявлением о том, что "депутат - это промежуточная стадия между человеком и ангелом") и Геннадий Ушаков. По данным СМИ, снижение его активности также связано с переездом в другой регион.

Избирались, но не прошли

Из тех народных избранников, кто не прошёл в новый созыв, свои кандидатуры в Заксобрание выдвигали лишь 10 человек. Это 7 единоросcов (Евгений Лутохин, Валерий Савельев, Михаил Голованов, Михаил Ершов, Виталий Крупин, Олег Корчагин и Илья Гаффнер), два элдэпэровца (Павел Мякишев и Кирилл Некрасов), один эсер (Егор Шаламовских).

ГДЕ ТЕПЕРЬ ТЕ, КТО НЕ ПЕРЕИЗБРАЛСЯ?

Остались на прежнем месте работы

Большинство же бывших народных избранников после сложения депутатских полномочий решили сосредоточиться на бизнесе, общественной работе и текущих делах. К ним относятся, например, основатель и владелец группы компаний AVS Group, председатель Свердловской областной федерации волейбола Валерий Савельев. Бизнесмен проиграл выборы в Законодательное собрание области впервые с 2005 года - мандат в его Чкаловском округе достался представителю КПРФ.

- Работа в Законодательном собрании Свердловской области была очень важной общественной нагрузкой, но изначально он был именно бизнесменом. Компания AVS Group занимается девелопментом, логистикой, грузоперевозками, гостеприимством, досугом, инвестициями, - прокомментировали "ОГ" в пресс-службе холдинга. - Большой объём работы и в федерации волейбола. Мы развиваем детский и пара- волейбол: наши подшефные спортсмены из мужской сборной России по волейболу сидя выиграли серебро на Паралимпиаде-2022 в Токио.

Также бизнесом продолжает заниматься гендиректор ООО «УГМК-Агро» Илья Бондарев. На вопрос "ОГ", чем он намерен заниматься после сложения полномочий, экс-депутат ответил кратко - "сельским хозяйством".

Продолжает работать в промышленности экс-депутат Заксобрания Алексей Кушнарёв, который 18 лет трудился в структурах ЕВРАЗа в Свердловской области (НТМК и КГОК). Буквально на днях он был назначен первым замгендиректора холдинга «Металлоинвест».

Иллюстрация: Валентин Тетерин/Геннадий Богатырёв

Среди тех, кто трудится на прежнем месте работы, не только бизнесмены. Например, Евгений Лутохин был переизбран руководителем профсоюза Уралвагонзавода, а Михаил Голованов продолжает работать в филиале онкодиспансера в Каменске-Уральском (правда, уже не в качестве руководителя).

На фоне всех остальных депутатов, оставшихся без мандата, выделяется Андрей Гориславцев. Бывший депутат Заксобрания, входивший во фракцию "Единой России", решил попытать счастье на выборах в Госдуму от "Справедливой России - За правду". Но желанный мандат федерального депутата так и не получил. В Заксобрание он также решил не возвращаться.

- Шёл только одномандатником в Госдуму, чтобы меня выбрал народ. Моя принципиальная позиция - изменить что-то можно только на федеральном уровне, - сказал "Областной газете" Андрей Гориславцев. - В Заксобрании я работал на непрофессиональный основе, на общественных началах, без оплаты. Льготами не пользовался. После сложения депутатских полномочий моя жизнь не изменилась - разве что появилось больше времени. Сейчас навёрстываю дела, упущенные за то время, что был в Заксобрании. Общественная работа у меня не прекращалась. У меня духовно-патриотическое движение «Русь». Десятки залов открыты. Я не могу бросить сотни людей - тренеров и детей.

Вернулись в другом качестве

Есть и те, кто, несмотря на поражение, остался во властных структурах. К ним относится в первую очередь бывший председатель комитетапо региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов. Депутатом по итогам выборов он не стал, однако вскоре был назначен полномочным представителем губернатора и правительства области в Законодательном собрании.

- Михаил Ершов обладает большим опытом управленческой работы, начиная с муниципальной службы. Работал управляющим Горнозаводским управленческим округом. Был депутатом. Знает и регион, и особенности работы Законодательного собрания. Знаю Михаила Павловича как профессионала высокого уровня. Я уверен, что это назначение сыграет очень важную роль в целом для Свердловской области, - сказалЕвгений Куйвашев.

Сам Михаил Ершов принял предложение и отметил, что для него продолжение работы в команде губернатора - большая честь и серьёзная ответственность, а главное – работа для жителей Свердловской области.

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Опубликовано в №210 от 13.11.2021