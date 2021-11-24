Заксобрание готовит корректировки в проект регионального бюджета-2022

Заседания согласительной комиссии проходят в свердловском Заксобрании. Фото: пресс-служба ЗССО.

Как сообщала "ОГ", 16 ноября депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2022 год и плановый период до 2024 года. Второе чтение документа назначено на 7 декабря, поэтому для членов временной согласительной комиссии наступили напряжённые дни - в короткий срок надо доработать документ с учётом итогов публичных слушаний и предложений из муниципалитетов.

Заседания комиссии, в работе которой принимают участие депутаты областного парламента и члены правительства области, представители органов местного самоуправления и общественных организаций, проходят под председательством спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова.

Как заверила Людмила Бабушкина, бюджет останется социально ориентированным, а чтобы все программы и мероприятия, необходимые для стабильного развития области были профинансированы в полном объёме, согласительной комиссии предстоит сосредоточиться на системных вопросах и учесть просьбы конкретных муниципалитетов. По её словам, доходы областного бюджета в 2022 году вырастут, что позволит сократить бюджетный дефицит и государственный долг области, а главное - профинансировать все социальные статьи расходов.

Алексей Шмыков подтвердил, что, несмотря на сложности, вызванные пандемией, борьба с которой обошлась региональной казне в 20 млрд рублей, индекс промышленного производства в области по итогам 2021 года всё же превысит 100 процентов, а в 2022 году правительство ожидает более высоких темпов его роста.

В бюджет будущего года заложено финансирование строительства и реконструкции десятков школ, поликлиник, детских садов, Домов культуры, спортивных объектов. Выделяются средства на обеспечение жильём многодетных семей, детей-сирот, отселение людей из ветхого и аварийного жилья. Ожидается, что объём Дорожного фонда вырастет до 19,9 млрд рублей, которые будут направлены на ремонт и реконструкцию региональных и местных дорог. 27 млрд рублей выделяются на подготовку к Универсиаде.

На финансовую помощь местным бюджетам решено направить 32,1 млрд рублей, что почти на 25 процентов больше, чем в 2021 году. Согласительной комиссии предстоит распределить не только эти средства, но и ожидаемые трансферты из центра, включая 255 млн рублей, которые выделят нашей области из федеральной казны для поддержки аграриев, потерпевших убытки из-за погодных сложностей 2021 года.

Ожидается, что заседания согласительной комиссии завершатся в эту пятницу.