Свердловские единороссы организовали Декаду личных приёмов граждан в честь 20-летия партии

Секретарь Свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий осваивает технику дистанционного приёма граждан. Фото: Пресс-служба «ЕР»

В честь дня рождения партии 1 декабря стартовала традиционная Декада личных приёмов граждан. В Екатеринбурге первыми граждан приняли секретарь Свердловского реготделения «Единой России» Виктор Шептий, руководитель региональной общественной приёмной Михаил Клименко и депутат Госдумы Максим Иванов. Учитывая эпидобстановку, приёмы прошли в дистанционном формате.

В первый день Виктор Шептий пообщался по телефону и видеосвязи с жителями муниципалитетов на востоке области. К нему обратился тренер детской хоккейной команды из Байкалово. Вопрос был связан со строительством крытого хоккейного корта. По словам лидера свердловских единороссов, во время согласительных комиссий по бюджету на реализацию этого проекта решили выделить деньги из областной казны. От жителя Тавды поступило обращение по поводу отсутствия уличного освещения на отдалённых улицах города.

- Мы договорились, что я приеду в Тавду, посмотрю эту улицу и приму меры, – пообещал Виктор Шептий.

В декаде приёмов граждан в региональной общественной приёмной участвуют сенаторы, депутаты всех уровней, эксперты Правозащитного центра партии, руководители исполнительных органов власти, ведомств и учреждений. Также граждане могут обратиться к руководителям партийных проектов. Основной площадкой стала приёмная реготделения «Единой России» в Екатеринбурге. Также приём ведётся во всех местных отделениях партии.

По словам руководителя региональной общественной приёмной Михаила Клименко, Декады приёмов проводятся с 2008 года. За это время партийцы обработали около 50 тысяч обращений свердловчан.

- Это многолетняя традиция. День рождения мы не банкетами и не фуршетами отмечаем, а открываем двери наших приёмных для людей. Все наши депутаты за первые 10 дней декабря проводят свои приёмы. Я тоже принимаю участие в приёмах уже больше 10 лет, содержание вопросов и настрой людей меняется. Мы учимся у наших лидеров – президента, губернатора, стараемся решать и масштабные, и частные вопросы. Обращения становятся более понятными, реализуемыми, мы движемся в правильном направлении, – подвёл итоги приёма Виктор Шептий.