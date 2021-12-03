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3 декабря 2021, 19:54

Евгений Куйвашев стал главой свердловского отделения партии "Единая Россия"

Евгений Куйвашев

Действующий секретарь свердловского отделения "ЕР" Виктор Шептий уверен, что назначение Евгения Куйвашева на его пост укрепит позиции партии. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал секретарём регионального отделения партии "Единая Россия". Председатель партии Дмитрий Медведев в дистанционном формате провёл встречу с главами субъектов РФ, которые возглавили местные отделения "ЕР".

Как сообщается на сайте свердловского отделения "Единой России", кроме Евгения Куйвашева, 3 декабря главами региональных отделений партии были утверждены ещё 11 губернаторов:

  • губернатор Архангельской области Александр Цыбульский;
  • губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
  • врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев;
  • губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;
  • глава Ленинградской области Александр Дрозденко;
  • губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный;
  • глава Республики Калмыкия Бату Хасиков;
  • глава Республики Коми Владимир Уйба;
  • глава Республики Мордовия Артём Здунов;
  • врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг;
  • врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.

Сейчас все они получили полномочия врио глав региональных отделений. Полномочия секретарей они получат на областных конференциях, которые пройдут в конце 2021 года - начале 2022 года.

Действующий секретарь свердловского отделения "ЕР" Виктор Шептий уверен, что назначение Евгения Куйвашева на его пост укрепит позиции партии.

"В моём сердце сегодня лёгкая грусть и чувство честно выполненного долга. За эти 12 лет сохранена и обновлена эффективная команда единомышленников, которой по плечу достижение любых политических целей в интересах уральцев. Спасибо всем и каждому однопартийцу за совместную созидательную работу. Горд, что пост передан нашему губернатору Евгению Куйвашеву", - передаёт слова Шептия пресс-служба отделения "Единой России" в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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