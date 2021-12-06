Евгений Куйвашев возглавил реготделение «Единой России»

Фото: Пресс-служба регионального отделения «ЕР»

В Москве 4 декабря завершился третий этап XX съезда «Единой России». Главное кадровое решение для Свердловской области – назначение Евгения КУЙВАШЕВА главой регионального отделения партии. На этом посту губернатор сменил Виктора ШЕПТИЯ.

Первый заместитель председателя свердловского Заксобрания Виктор Шептий руководил региональным отделением 12 лет:

– Мы сформировали эффективную команду единомышленников, которой по плечу достижение любых политических целей в интересах уральцев. Горд, что пост передан нашему губернатору Евгению Куйвашеву.

Сам губернатор, следуя примеру высшего руководства партии, отметил необходимость кадрового обновления регионального отделения. Лидер Среднего Урала уже анонсировал грядущие перемены — он планирует сделать ставку на молодёжь.

– Мы готовимся к проведению в январе региональной конференции. Будем переизбирать секретарей первичных отделений, встряхнём всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды, – заявил губернатор на полях съезда. – Мы сделаем ставку на молодость, на обновление, на применение самых современных подходов в общении с избирателями при формировании новых проектов и в их реализации.

Помимо Евгения Куйвашева, главами региональных отделений партии были утверждены ещё 11 губернаторов. Все они получили полномочия с приставкой ВРИО. В должности секретарей реготделений они будут утверждены на областных конференциях, которые пройдут в конце 2021-го – начале 2022 года.

Эксперты сходятся во мнении, что назначение губернатора лидером регионального отделения однозначно свидетельствует об укреплении позиций Евгения Куйвашева.

По мнению руководителя центра «Аналитик» Андрея Мозолина, назначение было ожидаемо. Логика понятна: ведущая партия страны и исполнительная власть должны усиливать друг друга.

– Электоральный цикл продолжается, это решение более чем оправдано, – отметил Андрей Мозолин.

Руководитель "Экспертного клуба Свердловской области" Анатолий Гагаринсчитает, что назначение губернатора на пост руководителя реготделения поможет Евгению Куйвашеву опереться на партийные ресурсы. А на предстоящих губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре 2022 года, новый пост поможет главе региона использовать партийный ресурс в полной мере.

КСТАТИ На съезде единороссы подвели итоги работы за пять лет и наметили планы по реализации народной программы, которую партия сформировала в преддверии выборов в Госдуму в этом году. Ключевым вопросом съезда стало серьёзное обновление состава руководящих органов партии. В новый состав высшего совета партии в числе прочих включены: – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, – полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, – депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников, – экс-глава Нижнего Тагила, а ныне глава Магаданской области Сергей Носов. В новый состав генерального совета партии в числе прочих включены: – новый депутат Госдумы от Свердловской области, экс-руководитель исполкома регионального ОНФ Жанна Рябцева, – начальник отдела образования Волчанска Ольга Адельфинская. Кандидатура Ольги Адельфинской для многих оказалась неожиданностью. Впрочем, для «Единой России» стало доброй традицией включать в состав Генсовета представителей муниципалитетов, показавших самые высокие результаты на выборах.