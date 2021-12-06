Евгений Куйвашев выдвинул Елену Новоторженцеву на пост главы Счётной палаты Свердловской области

Кандидатуру Елены Новоторженцевой квалификационной комиссии Счётной палаты РФ представила Людмила Бабушкина. Фото: пресс-служба Заксобрания Свердловской области.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила квалификационной комиссии Счётной палаты РФ кандидатуру Елены Новоторженцевой для её повторного назначения на пост главы Счётной палаты региона. С инициативой о переизбрании Елены Новоторжцевой выступил губернатор Евгений Куйвашев.

Представление кандида на должность председателя свердловской Счётной палаты прошло в формате видео-конференции.

"Депутаты регионального парламента безусловно поддерживают это предложение. Елена Васильевна занимает должность председателя контрольно-счётного органа региона с 2017 года. <...> Подводя итоги пятилетней работы, можно с уверенностью сказать, что под руководством Елены Новоторженцевой Счётная палата Свердловской области справилась с задачей [по улучшению бюджетного процесса в регионе]", - передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба Заксобрания.

Председатель регионального парламента подчеркнула, что на Среднем Урале изменился подход к проведению проверочных мероприятий Счётной палаты. Теперь при проведении таких мероприятий отдельно рассматриваются отраслевая и муниципальная составляющие, что позволяет депутатам Заксобрания видеть системные проблемы и решать их на законодательном уровне.

За последние пять лет в план работы Счётной палаты Свердловской области было включено 118 мероприятий, из которых 72 контрольных и 46 экспертно-аналитических.

"В соответствии с поручениями Заксобрания в период с 2017 года по октябрь 2021 года Счётной палатой Свердловской области проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в отношении 3000 объектов, выявлено 1928 нарушений на сумму 3,4 млрд. рублей", - отметила Людмила Бабушкина.

По мнению председателя регионального парламента, переизбрание Елены Новоторженцевой на посту главы Счётной палаты позволит обеспечить законность и эффективность расходования бюджетных средств на Среднем Урале. В связи с этим Людмила Бабушкина обратилась в квалификационную комиссию Счётной палаты РФ с просьбой вынести заключение о соответствии кандидатуры Елены Новоторженцевой на должность главы региональной Счётной палаты установленным законом квалификационным требованиям.