Благодаря губернатору Абдуллаевы переехали в новую квартиру - до этого многодетной семье приходилось снимать жильё. Фото: Павел Ворожцов

Уже завтра состоится традиционная встреча губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА с журналистами. На неё аккредитованы 118 представителей СМИ. «Областная газета» решила вспомнить наиболее яркие случаи, когда обещания главного чиновника региона заканчивались хеппи-эндом.

Тепло нового дома

Многонациональная семья Абдулаевых из Большого Истока до одной встречи губернатора с журналистами была вынуждена ютиться на съёмном жилье. Всё дело в том, что дом уроженцев Узбекистана был уничтожен огнём осенью 2020 года. После вопроса корреспондента «Облгазеты» Евгению Куйвашеву всё изменилось почти мгновенно: на решение вопроса понадобилось 15 минут. Под Новый 2021 год погорельцы, воспитывающие восемь детей, въехали в просторную квартиру с евроремонтом в Арамиле. Жильё было приобретено Фондом святой Екатерины. А позже журналисты «ОГ» побывали на новоселье у многонациональной семьи.

Сохранение культурного наследия

Январская встреча 2020 года с представителями масс-медиа привела к реальным подвижкам в вопросе сохранения памятников архитектуры в Ирбите. Представитель ирбитской телекомпании «НТС» обратил внимание губернатора, что в городе уже восстановлены шесть памятников-объектов культурного наследия и поинтересовалась, продолжатся ли эти работы.

Глава региона проникся ситуацией и дал соответствующие распоряжения. Он пообещал, что за пять лет будут отреставрированы все 26 домов-памятников, которые в этом нуждаются. Уже за год после пресс-конференции были отремонтированы восемь домов.

Ожидается, что небольшой уральский городок станет центром притяжения туристов. Всё потому, что на тихих улочках провинциальной столицы уральского мотоциклостроения расположены 89 объектов культурного наследия, большинство из которых возведены в середине XIX века.

Министерство в духе времени

Однажды губернатор и вовсе создал новый орган в правительстве Свердловской области, откликнувшись на просьбу автора этих строк, работавшего в тот момент в другом СМИ. Незадолго до пресс-конференции кабмин России возглавил Михаил Мишустин, который долгое время занимался изучением вопросов цифровизации.

Вслед за этим, основываясь на мировых трендах, в стране стала активно развиваться так называемая цифровая экономика. Я поинтересовался: «Не планируете ли вы создать соответствующее министерство для объединения всех задач в этом плане?»

В ответ губернатор пообещал вскоре подумать над этим вопросом:

– Есть вопросы к координации? У нас сегодня существует департамент информационных технологий. Мною подписано поручение. Кто там не выполнит его? Мною подписаны поручения, постановления правительства о введении мониторинга и создании «Умного региона». Если нужно целое министерство, министр нужен, давайте подумаем. Я не знаю, в Калифорнии министр есть? У них Кремниевая долина, но министра нет скорее всего. Поэтому я подумаю, поговорю со всеми на эту тему.

В итоге в марте 2021 года департамент информатизации и связи Свердловской области был преобразован в министерство цифрового развития и связи.