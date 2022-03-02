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2 марта 2022, 17:17

Евгений Куйвашев обозначил перечень мер, которые помогут сохранить бюджет региона

страница в Instagram Евгения Куйвашева

Свердловские власти не планируют принимать новые бюджетные обязательства. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обозначил одну из важнейших задач в связи с сегодняшней ситуацией. Речь идёт о сохранении денег региона, чтобы продолжать исполнять обязательства.

В первую очередь по выплатам зарплат и пособий, уточнил глава региона в Instagram. Он также рассказал, что после совещания с вице-премьерами правительства РФ составил список поручений, которые, по его мнению, помогут сохранить бюджет. Некоторые из них:

  • минэкономики поручено собирать информацию о состоянии предприятий на фоне санкций, чтобы можно было быстро реагировать на ситуацию;
  • минАПК — отслеживать изменения цен на продукты, особенно на товары первой необходимости;
  • департаменту госзакупок — проанализировать контракты и выяснить, кто отказывается от обязательств из-за санкций. А также составить перечень организаций, которые попали под санкции.

Кроме того, не планируется принимать новые бюджетные обязательства. Новые госконтракты будут заключаться в крайних случаях. Главам городов и районов Евгений Куйвашев рекомендовал пересмотреть бюджеты и изучить вопрос с муниципальными контрактами. "Никакого расточительства быть не должно", — заявил губернатор.

Областная газета Свердловской области

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