РЖД и Общественная палата Свердловской области подписали соглашение о развитии транспортной отрасли

Председатель Общественной палаты Александр Левин отметил, что "дорожная карта" будущего сотрудничества уже определена. Фото: Полина Зиновьева

Свердловская железная дорога и Общественная палата региона договорились о совместной работе по развитию национальной транспортной системы и развитию гражданского общества России. Председатель Общественной палаты Александр Левин отметил, что "дорожная карта" будущего сотрудничества уже определена.

Александр Левин также пояснил, по каким направлениям будет вестись работа.

"Это продвижение добросовестных некоммерческих организаций и этичной благотворительности, обеспечение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, охрана окружающей среды, развитие корпоративного волонтёрства, поддержка молодых профессионалов", — передаёт слова председателя Общественной палаты департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников заявил, что многие вопросы взаимодействия решались и реализовывались уже много лет. Речь идёт об экологической повестке, о проектах развития внутригородских железнодорожных перевозок и благоустройстве общественных пространств.

"Самое главное — не просто начать это обсуждение, а сформировать среду, в которой есть возможность вносить изменения в те или иные принимаемые решения, делая этот процесс более взвешенным и, в конечном итоге, более результативным", — добавил Иван Колесников.