Евгений Куйвашев подал документы на участие в выборах губернатора Свердловской области

После завершения процедуры приема документов кандидату вручили избирательный кодекс. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 15 июня подал документы на участие в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2022 года. Днем ранее его кандидатуру поддержали на праймериз члены партии "Единая Россия".

В первую очередь глава свердловского Избиркома Елена Клименко посмотрела документ, удостоверяющий личность кандидата.

Фото: Полина Зиновьева

Затем председатель Избиркома ознакомилась с подтверждением о приеме документов, письменным заявлением кандидата о согласии баллотироваться, а также перечислила документы избирательного объединения, в том числе согласование в центральном совете партии "Единая Россия".

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

После этого члены избиркома изучили документ о профессиональном образовании, справку с нынешнего места работы кандидата, сведения о доходах губернатора, его супруги и несовершеннолетних детей. У Евгения Куйвашева попросили две фотографии и назначили финансово уполномоченного, который будет распоряжаться средствами на избирательном счете.

Фото: Полина Зиновьева

После завершения процедуры приема документов кандидату вручили избирательный кодекс.

"Выборы — это всегда значимый этап. И это определенная черта, которую нужно подвести под тем, что сделано. Поэтому, конечно, волнительно", — делится впечатлениями Евгений Куйвашев.

В ближайшее время своих кандидатов выдвинут и другие парламентские партии.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

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