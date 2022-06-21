Наблюдателей «прокачают» эталоном

Соглашение о сотрудничестве вчера подписали председатель региональной Общественной палаты Александр Левин и глава областной Избирательной комиссии Елена Клименко. Фото: Алексей Кунилов.

Больше пяти тысяч наблюдателей подготовят в Свердловской области к предстоящим выборам, а для их обучения откроют «идеальный участок». Соглашение об этом вчера подписали глава областной Избирательной комиссии Елена КЛИМЕНКО и председатель региональной Общественной палаты Александр ЛЕВИН.

Первые желающие стать наблюдателями уже подали первые заявления в областную Общественную палату. Ее председатель Александр Левин не сомневается, что к Единому дню голосования их количество будет гораздо больше необходимого минимума – пяти тысяч человек. «Чтобы выборы прошли легитимно, на каждом из 2,5 тысячи избирательных участков региона должны работать минимум два наблюдателя», – подчеркнул Александр Левин.

Их подготовкой займется Общественная палата. Всю необходимую помощь в проведении обучения окажут специалисты территориальных и областной избирательных комиссий.

– Легитимность выборов складывается из трех частей: конкурентность, общественное наблюдение и честность результата. Наблюдатели должны знать азбуку избирательного права, что должен делать человек, переступая порог своего участка, – рассказал Александр Левин. По его словам, практика последних кампаний показывает, что наблюдателями чаще всего становятся люди среднего возраста и женщин среди них больше, чем мужчин.

– В основном сложности на избирательном участке возникают, когда стороны трактуют избирательное законодательство по-своему. На площадке Общественной палаты мы как раз проговариваем все знаковые моменты с наблюдателями, чтобы исключить конфликтные ситуации в день голосования, – подчеркнула глава облизбиркома Елена Клименко.

Обучение наблюдателей впервые пройдет на так называемом «Идеальном избирательном участке» – полноразмерной модели реального участка. Кроме того, как ранее писала «ОГ», для того, чтобы процедура волеизъявления прошла с соблюдением всех норм и правил, в Екатеринбурге также заработает Центр общественного наблюдения.

Напомним, на этой неделе облизбирком принял решение о проведении голосования на выборах губернатора в течение одного дня, 11 сентября 2022 года. Всего в Единый день голосования в Свердловской области вместе с губернаторской пройдет 55 избирательных кампаний: в 50 муниципалитетах жители проголосуют за депутатов местных дум, еще в трех – Алапаевском районе, Каменске-Уральском и Тугулыме – состоятся дополнительные выборы, в Зареченском сельском поселении Камышловского района выберут главу.