В Екатеринбурге открылся учебный избирательный участок

Елена Клименко показывает Александру Левину модельный избирательный участок в Доме журналистов. Фото: Павел Ворожцов

В Доме журналистов вчера открылся модельный избирательный участок для подготовки организаторов выборов и общественных наблюдателей к предстоящему Единому дню голосования 11 сентября.

Просторное помещение, в котором расположился учебный или, как называют его эксперты, модельный класс, полностью повторяет обстановку настоящего избирательного участка: у входа – информационный стенд с порядком голосования и обязательной информацией о выборах, далее – столы, где сидят члены участкового избиркома, две кабинки для голосования, стационарный и переносные ящики. Первую экскурсию по залу провела председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

– Мы проводим выборы законно, открыто и гласно. У нас нет никаких секретов – конечно, кроме тайны голосования. Именно защитой персональных данных избирателя и тайной голосования объясняются те ограничения на фото- и видеосъемку, которые существуют на избирательных участках в день голосования. А вот на модельном участке можно всё. Думаю, с практической точки зрения – это нужный проект. Здесь можно посмотреть, пощупать все оборудование, удостовериться, например, в надежной защите ящиков для голосования; узнать, как хранятся бюллетени для голосования, – сказала Елена Клименко.

Модельный класс – совместный проект облизбиркома и Свердловского творческого Союза журналистов (СТСЖ). В аудитории для организаторов выборов организуют мастер-классы и обучающие семинары по основам избирательного законодательства. Общественной палате региона предстоит подготовить к 11 сентября почти пять тысяч наблюдателей – по два на каждый из 2477 постоянных избирательных участков.

– Все заинтересованы в том, чтобы выборы были легитимными, то есть прозрачными, честными, доступными и справедливыми. Это большая предварительная работа, квинтэссенция которой – день голосования. Очень много вопросов поступает именно в этот день: чтобы их снять, мы и запустили этот проект уже сегодня. Модельный участок открыт для представителей СМИ и тех, кто интересуется избирательными процессами. Мы планируем проводить в нем брифинги для прессы и учебные мероприятия, на которые будем приглашать журналистов, чтобы сообща сделать эти выборы открытыми, – отметил председатель СТСЖ и Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Вместе с Еленой Клименко учебный класс презентовал заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии Свердловской области Роман Бочаров – именно «молодежка» отвечает за этот проект. В прошлом году она также курировала работу модельного избирательного участка в Уральском государственном колледже им. И.И. Ползунова. Всего там прошло более 60 видеосъемок, пресс-конференций, учебных занятий и рабочих встреч.

Стоит напомнить, что в Единый день голосования жители Свердловской области будут выбирать губернатора. Одновременно пройдут выборы депутатов 50 дум муниципальных образований, дополнительные выборы депутатов в трех территориях и выборы главы Зареченского сельского поселения Камышловского района.