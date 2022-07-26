Одним из первых соглашение с Александром Левиным подписал председатель Молодежного парламента Свердловской области Дмитрий Биктимиров (на фото слева). Фото: Полина Зиновьева

Общественная палата Свердловской области вчера подписала соглашения о сотрудничестве при проведении выборов с молодежными и добровольческими организациями

В единый день голосования, 11 сентября, в Свердловской области выберут губернатора. В 55 муниципалитетах будут избраны 799 депутатов в местные представительные органы власти. По оценке председателя Общественной палаты Александра Левина, конкурс на депутатское кресло составляет от пяти до десяти человек.

Процедура волеизъявления пройдет на 2500 участках региона. В настоящее время Общественная палата формирует корпус наблюдателей – их на каждом участке должно быть не менее двух. Таким образом, их общее количество составит больше пяти тысяч человек. Чтобы скоординировать такое большое количество экспертов, необходимо заручиться поддержкой общественных организаций.

Вчера Александр Левин подписал соглашения о сотрудничестве с Молодежным парламентом Свердловской области, Уральским добровольческим корпусом, Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России». Документ определяет порядок взаимодействия организаций в выборный период. В частности, будет организован общественный контроль за соблюдением прав граждан, а также обучение и тестирование наблюдателей.

– Сегодняшнее подписание очень ценно, потому что молодежь будет набираться опыта, смотреть, как проходит выборный процесс, а потом, не исключено, многие наблюдатели сами пойдут на выборы в качестве кандидатов, – отметил Александр Левин

– Уже второй год подряд мы заключаем соглашение с Общественной палатой. Для нас это очередная возможность получить новые знания, опыт и компетенции в сфере избирательного процесса. Это важно, учитывая, что в этом году некоторые депутаты первого созыва Молодежного парламента уже стали кандидатами в органы местного самоуправления, – рассказал председатель организации Дмитрий Биктимиров.

Также подписи под соглашениями поставили генеральный директор Фонда «Уральский фонд поддержки казачества» Андрей Третьяков, председатель Общественной палаты Асбестовского городского округа Наталья Цаценко и председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Виталий Шашко.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева