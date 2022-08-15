Тест на доступность

11 сентября Алёна Яковлева с собакой-проводником по кличке Зольф впервые придет на избирательный участок. Фото: Полина Зиновьева

Интерактивный тренинг прошел вчера на модельном избирательном участке, расположенном в Екатеринбурге в Доме журналистов. Практическое занятие направлено на то, чтобы сделать выборы комфортными и доступными для всех категорий граждан. В этот раз в тестировании приняла участие свердловчанка с инвалидностью по зрению.

Модельный избирательный участок – проект Избирательной комиссии Свердловской области и Свердловского творческого союза журналистов. На площадке есть все, что в обязательном порядке должно быть на настоящем избирательном участке: ящики для голосования, информационные стенды, кабинки, сейф и другое оборудование.

Как сообщили в Облизбиркоме, сейчас в регионе больше 260 тысяч свердловских избирателей – люди с инвалидностью. Чтобы создать для них комфортные условия, процесс голосования на модельном избирательном участке отрабатывается до мельчайших подробностей.

У Алёны Яковлевой инвалидность по зрению. В этом году она впервые планирует голосовать не дома, а на избирательном участке. Туда она отправится вместе с собакой-проводником по кличке Зольф. Пока члены избиркома привыкают к присутствию лабрадора, Алёна оценивает удобство места для голосования:

– Здесь, на модельном участке, все относительно удобно, в кабинке для голосования достаточно места для нас с собакой. Единственное, что на реальном избирательном участке будет больше людей, и незрячий человек может на нем не сориентироваться. Поэтому нужна будет помощь, – делится впечатлениями Алёна.

Кроме того, самим членам избиркома предложили надеть специальный костюм, ограничивающий физические возможности человека. Такой симулятор состоит из утяжелителей, наколенников, налокотников, перчаток и воротника, не дающих суставам работать на 100 процентов, а также наушников и очков, которые не позволяют человеку полноценно видеть и слышать.

– Обучение с помощью этого костюма – важный момент для избирательной системы. Это прекрасная возможность понять положение людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить в равной мере доступ к голосованию всем избирателям. Побывав в костюме несколько минут, захотелось, чтобы мне помогли, потому что совершать какие-то движения самому практически невозможно, – делится мнением член МИКСО Виктор Дёмин.

В организации практических занятий с членами избиркомов приняли участие представители местного отделения Всероссийского общества слепых (ВОС), Молодежной избирательной комиссии Свердловской области (МИКСО), Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, Облизбиркома и Общественной палаты.

– В Свердловской области восемь процентов избирателей имеют ограниченные возможности здоровья. Для них необходимо обеспечить доступность голосования. Надеюсь, мы этот вопрос решим положительно, и избиратели не почувствуют, что у них на участках есть какие-то ограничения, – пояснил председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

Также для избирателей с инвалидностью Облизбирком подготовит специальные аудиобюллетени, видеоролики с сурдопереводом и бланки с увеличенным шрифтом для людей с нарушениями зрения.

Напомним, 11 сентября, в единый день голосования, на Среднем Урале в 53 муниципалитетах будут избраны 799 депутатов в местные представительные органы власти, в одном муниципальном образовании пройдут выборы главы и одновременно с этим состоятся выборы губернатора Свердловской области. Процедура волеизъявления пройдет на 2 500 участках региона.