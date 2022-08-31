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31 августа 2022, 13:15

Эдуард Россель рассказал о планах после ухода из Совфеда

  Валерия Белякова
Эдуард Россель

Эдуард Россель готов посвятить себя управлению Демидовским фондом. Фото: Алексей Кунилов

Эдуард Россель рассказал, чем займется после ухода из Совета Федерации. Политик намерен посвятить себя управлению Международным Демидовским Фондом, об этом он написал в личном telegram-канале. 

Полномочия Эдуарда Росселя в Совфеде истекают в сентябре 2022 года. Экс-глава региона сообщил, что готов заняться общественной деятельностью. 

"Принял окончательное решение — продолжать служение Свердловской области, ее людям. Не могу я отдыхать, работа — моя жизнь! <...> Наконец всецело посвящу себя управлению Международным Демидовским Фондом, крупнейшей общественной, научной и просветительской организацией, объединяющей всех современных потомков Демидовых, сотни ученых, общественных деятелей в 25 субъектах РФ и семи странах мира", — написал Эдуард Россель. 

Политик добавил, что много лет не был в отпуске, а этим летом позволил себе отдохнуть. В свободное время он размышлял и принял решение о дальнейшей работе. Эдуард Россель сообщил, что в рамках общественной деятельности намерен курировать развитие туризма в регионе. 

Он уверен, что продвижение Демидовского маршрута поможет поднять уровень индустрии гостеприимства в Свердловской области и вывести на новый этап развития программу "Уральская деревня". Так как в бизнес-процессы будет вовлечено максимальное количество людей. 

Областная газета Свердловской области

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