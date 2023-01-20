Вложились по полной

Микрорайон Академический растет так быстро, что его уже называют городом в городе. Фото: Полина Зиновьева

В Правительстве России подводят итоги реализации в 2022 году регионами национальных проектов. Свердловская область – в числе лидеров. Это касается, в частности, результатов работы по ключевым для российских субъектов проектам «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда». На заседании президиума комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата ХУСНУЛЛИНА, где они подробно рассматривались, было отмечено, что минувший год завершился с рекордными показателями. Свой вклад внес и Средний Урал. «ОГ» изучила, что было сделано для свердловчан.

«Безопасные качественные дороги»

Нацпроект стартовал по инициативе Президента России Владимира Путина в 2017 году. Срок действия – до 2030 года.

В 2022 году, по данным регионального Минтранса, были отремонтированы 75 километров региональных и 32 километра местных дорог в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На эти цели направлено более 30 млрд рублей.

В уральской столице привели в нормативное состояние 38 участков автодорог общей протяженностью 39 км в разных районах, общая стоимость работ составила 872 млн рублей. В списке отремонтированных: участок улицы Краснофлотцев, улица Чапаева (от Декабристов до Фрунзе), Карла Либкнехта (от Малышева до проспекта Ленина) и другие. На 27 перекрестках установлены новые светофоры.

Реализуются в областном центре и особо крупные дорожно-транспортные проекты. На год раньше срока открылось движение по замыкающему участку Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), в церемонии открытия принял участие по видеосвязи Президент России Владимир Путин. Сейчас идет реконструкция участка ЕКАД «7 ключей – Большой Исток» – его расширяют с двух до четырех полос. Началось строительство дополнительных дорожных полос у подъезда к поселку Медный.

Пристально следят в Екатеринбурге и за строительством новой транспортной развязки у концерна «Калина» (переулок Базовый – улица Комсомольская – Сибирский тракт). Ее жители уральской столицы ждали больше 10 лет. Стоимость проекта превышает 6 млрд рублей. За счет реконструкции будет обеспечен свободный транзит транспорта, и жители микрорайонов Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок освободятся от многокилометровых пробок. Общая длина нового путепровода вместе с подъездными путями составит почти 10 километров.

– Это одна из ключевых развязок Екатеринбурга, она соединяет сразу три района города – Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тысяч человек. Поэтому очень важно обеспечить безопасное и комфортное движение на этом участке. Пропускная способность развязки увеличится более чем в два раза – с пяти тысяч автомобилей в час до 12 тысяч, – сказал губернатор Евгений Куйвашев, проинспектировавший стройку летом прошлого года.

– Строительство идет по графику: монтаж опор, вынос инженерных сетей. План по завершению работ – декабрь 2024 года, но областным правительством поставлена задача пустить движение по объекту в 2023 году, к 300-летию уральской столицы, – сообщил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Реконструкция развязки у «Калины» идет без остановки движения транспорта. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировано девять дорожных объектов, стоимость работ превысила 600 млн рублей. Это два участка Ленинградского проспекта общей протяженностью 2,3 километра, трасса к поселку Ольховка длиной 2,5 километра, которую фактически сделали с нуля, и другие. Еще 600 млн город получил на реконструкцию аварийного моста на улице Циолковского: проект включает в себя и обновление самого путепровода, и замену дорожного полотна на подъездных путях, и перекладку трамвайных линий, идущих по мосту. Подрядчики работают до сих пор, при этом транспортное движение не перекрыто.

– Данный национальный проект – отличный драйвер для экономики таких промышленных центров, как наш. Благодаря участию в нем удалось не только значительно изменить в лучшую сторону облик Нижнего Тагила, но и сделать жизнь для людей в нем более комфортной. Национальный проект – это работа на перспективу, а значит работа на будущее города, – говорит глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Укладка асфальта на дорогах Нижнего Тагила в летний период. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

«Жилье и городская среда»

Нацпроект стартовал по инициативе Президента России Владимира Путина в 2019 году. Срок действия – до 2024 года. Включает в себя проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Жилье».

«Жилье»

В 2022 году в регионе введено 2,9 млн квадратных метров жилья, сообщили в областном Минстрое. Особенно активно жилье строилось в новых микрорайонах Екатеринбурга – Академическом и Солнечном. Параллельно там прокладывались дороги, возводились социальные объекты.

– В Академическом ввели более 120 тысяч квадратных метров жилья, это планировочные кварталы 10 и 11 – собственно в Академическом и на Широкой речке, – рассказал глава района Николай Смирнягин. – По данным федерального портала «ДОМ.РФ», наш район стал самым продающимся региональным проектом России в жилищном плане.

Помимо многоквартирных домов в Академическом в рамках нацпроекта построили школу №123 на 1,1 тысячи мест по улице Академика Парина. В ней кроме классов, столовых, научных кабинетов есть собственный спорткомплекс, столярные и слесарные мастерские, классы робототехники, площадка для изучения «Умного дома» и даже автомат для выдачи книг.

– Школой в нашем обычном понимании это сооружение назвать сложно – скорее это образовательный, спортивный и культурный центр целого микрорайона, – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов 1 сентября на открытии объекта.

В Солнечном уже построены более 300 тысяч квадратных метров жилья. К слову, застройка ведется кварталами, которые соединены зеленой и велопешеходной сетью. В закрытых дворах внутри кварталов размещаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Для машин доступ во дворы закрыт: все парковки вынесены на внешний периметр кварталов.

«Чистая вода»

В рамках этого нацпроекта в 2022 году в Кушве запустили комплекс водоочистных сооружений стоимостью почти 780 млн рублей. Теперь жители муниципалитета – 27 тысяч человек – будут потреблять воду не из наземного источника (реки Туры), как было раньше, а из скважин на Половинкинском участке подземных вод.

– Выстроенная система водоочистки в Кушве – одна из самых мощных и современных в России. Особенно важно, что в ней предусмотрены дополнительные мощности, к примеру, открытие новых скважин. Округ развивается, и если в будущем ему понадобится больший объем воды, строить дополнительные сооружения не придется, – сказал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. – Еще один важный момент – двухступенчатая система очистки воды, способная ликвидировать любой объем грязи и примесей. За счет мощных насосов и новых водоводов она будет поступать в любую точку города, не подвергаясь повторному загрязнению.

Водоочистные фильтры новой системы водоснабжения Кушвы. Фото: Павел Ворожцов

В поселке Монетный под Березовским ввели в эксплуатацию модернизированную насосную станцию питьевой воды. Стоимость проекта – 50 млн рублей. Для жителей установлена новая дизель-генераторная подстанция, безопасная система обеззараживания воды, смонтированы новые накопительные резервуары. Теперь качественной питьевой водой обеспечены почти две тысячи сельчан.

«Формирование комфортной городской среды»

В 2022 году в регионе благоустроено 58 территорий: 44 общественных и 14 дворовых. На эти цели из федерального бюджета было направлено 1,5 млрд рублей. Параллельно завершились работы на объектах, получивших гранты как победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году – в Верхнем Тагиле, Красноуфимске, Богдановиче, Верхней Пышме. Так, в Верхнем Тагиле для жителей открылась «Набережная огней», в Богдановиче – Парк культуры и отдыха, в Красноуфимске – улица Советская.

Все проекты – с изюминкой. К примеру, улица Советская стала историческим парком под открытым небом, где появились бронзовые скульптуры большерогого оленя и представителей доисторической фауны. Здесь же можно увидеть другие необычные арт-объекты – местный «Биг-Бен», например. Благоустройство обошлось в 180 с лишним миллионов рублей.

В 2022-м также началось благоустройство пяти объектов – победителей этого же конкурса 2021 года. Они располагаются в Лесном, Невьянске, Полевском, Верхней Туре и Краснотурьинске. Так, в Полевском стартовал проект «Новая Коммунка» – муниципальные власти облагораживают улицу Коммунистическую.

– Эта улица вместе с прилегающей к ней улицей Ленина формирует исторический каркас города, поэтому в основу проекта легла идея восстановления исторической значимости территории, – рассказал глава Полевского ГО Константин Поспелов. – Мы разделили пешеходную зону на три части: мемориально-смотровую, школьную и рекреационную. Вдоль них выстроят летние террасы и игровые площадки. Будут и малые архитектурные формы, и необычное освещение, и тротуарная плитка разных цветов. Благоустроенная улица, без сомнения, станет украшением города.

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В 2022 году в регионе новое жилье получили 4,1 тысячи свердловчан – в рамках нацпроекта их переселили за счет государства из ветхого, аварийного жилья. Введены в эксплуатацию восемь многоквартирных домов разной этажности и планировки. В Волчанске, к примеру, построили трехэтажный дом по улице Малой Окружной, ключи от квартир в нем получила 31 семья. А в Краснотурьинске новоселами стали 29 семей – они заехали в восьмиэтажный дом по улице Коммунальной.

В Туринске появился пятиэтажный дом по улице Горького, туда переехали 47 семей.

– Чисто, уютно, тепло. Натяжные потолки, отделка стен – все есть. Спасибо огромное областным и федеральным властям за такую возможность переселения! – поделилась обладательница новой двушки Екатерина Кудрявцева.

– Жили мы на улице Привокзальной в старом доме, который постоянно промерзал, вода вечно холодная. А теперь у нас новое жилье – комфортное и теплое. Ключи получала со слезами на глазах, – добавила пенсионерка Тамара Бердникова.

Сейчас стройки продолжаются в Красноуральске, Новой Ляле и других округах. В Новой Ляле, кстати, строится сразу три многоквартирных дома для «ветховиков». С момента старта нацпроекта – в 2019 году – в Свердловской области уже расселено почти 184 тысячи квадратных метров ветхого, аварийного жилья. Новоселами стали более 11 тысяч человек.

Комментарий Марат Хуснуллин, заместитель Председателя правительства РФ: – Мы завершили 2022 год с рекордом по ключевым показателям. Благодарю регионы за эту работу. Важно, чтобы работа продолжалась на таком же уровне и в 2023 году. Обращаю внимание: один из приоритетов в наступившем году – развитие жилищно-коммунального хозяйства, замена изношенных сетей и снижение аварийности коммунальной инфраструктуры.