Принято к исполнению

Евгений Куйвашев регулярно проводит личные приемы свердловчан, оперативно решая важные для них вопросы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера губернатор Евгений КУЙВАШЕВ по поручению Президента России провел личный прием свердловчан. За помощью к главе региона обратились жители из разных уголков области, и по каждому обращению он дал конкретные задания главам муниципалитетов. В числе вопросов, которые теперь будут решены, это строительство жилья для бюджетников, ремонт поликлиники и дороги, благоустройство общественной территории и многое другое.

Капремонт нужен

Прием проходил в режиме онлайн – свердловчане обращались к Евгению Куйвашеву по видео-конференц-связи из своих муниципалитетов. В Сысерти, где работал корреспондент «ОГ», остро стоит вопрос капитального ремонта взрослой поликлиники по улице Коммуны. Уже много лет здание капитально не ремонтировалось, при том, что к медучреждению прикреплены почти 34 тысячи граждан.

– Ситуация сложная: в нескольких отделениях осыпается штукатурка, прохудился пол. Сети водоснабжения и вентиляции требуют немедленной замены. В здании темно и тесно, снаружи облупился фасад. Работать в таких условиях, конечно, некомфортно. И пациенты неоднократно высказывали просьбу, что поликлинике нужен капремонт, – рассказал нам главный врач Сысертской центральной районной больницы Рифат Янгуразов.

О проблеме в ходе вчерашнего приема губернатору рассказали рентген-лаборант поликлиники с 30-летним стажем, ныне пенсионерка Нина Рощина и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. Евгений Куйвашев дал поручение начать капремонт поликлиники уже этой весной, а завершить к концу года.

– Конечно, мы рады, – поделился с «ОГ» глава муниципалитета Дмитрий Нисковских. – За последние пять лет при поддержке губернатора в нашей горбольнице отремонтирована детская поликлиника, женская консультация, операционный блок и хирургическое отделение. Также отремонтированы поликлиники в поселках Большом Истоке и Бобровском, кроме того, открылись несколько новых фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас дошла очередь до взрослой поликлиники. На днях объявим конкурсные процедуры на выбор подрядчика. Стоимость капремонта составит 58 млн рублей.

Жилье бюджетникам

С просьбой о служебном жилье для работников образования и здравоохранения к Евгению Куйвашеву обратилась молодой педагог из Красноуфимска Маргарита Мухарлямова. Девушка отучилась в педвузе по целевому набору и вернулась в родной город преподавать в школе. В разговоре с губернатором она отметила, что в Красноуфимске сегодня функционируют семь школ, четыре больницы и 13 детских садов, где трудятся более двух тысяч человек. Многие из них нуждаются в служебном жилье.

– Во-первых, благодарю вас за выбор важной и нужной профессии и за то, что прошли целевое обучение — это для нас очень ценно, – сказал Евгений Куйвашев. – В ближайшее время приеду в Красноуфимск, чтобы на месте обсудить вопросы, связанные со строительством дома для бюджетников.

Глава Красноуфимска Михаил Конев рассказал «ОГ», что в городе для бюджетников образования и здравоохранения планируется построить пятиэтажный дом на 95 квартир по улице Ухтомского, рассчитанный на 132 жильца. У него будет очень удобное расположение – в пешей доступности торговые центры, автовокзал и железнодорожный вокзал, поликлиники и многое другое.

Сдать новострой планируется в 2024 году. Квартиры в нем администрация Красноуфимска выкупит у частного застройщика. Средства в сумме 173 млн рублей будут выделены поэтапно из областного бюджета. В этом году по поручению губернатора власти приобретут сразу 21 квартиру и выделят их в качестве служебного жилья учителям и медикам.

Вода, свет и дорога

В селе Байкалово, где проживает почти шесть тысяч человек, по поручению Евгения Куйвашева построят новую систему водоочистки. Жительница села, руководитель кружка робототехники детско-юношеского центра «Созвездие» Наталья Глухих рассказала губернатору о плохом качестве питьевой воды (в ней много примесей), из-за чего местное население на протяжении нескольких лет вынуждено пользоваться привозной или покупной водой.

Глава Байкаловского района Алексей Дорожкин сообщил, что еще в 2018 году администрация заключила контракт с екатеринбургским подрядчиком на сумму более 121 млн рублей, однако спустя год была вынуждена его расторгнуть из-за недобросовестности исполнителя. Тем временем из-за роста цен на материалы и оборудование стоимость проекта выросла до 200 млн рублей, кроме того, часть оборудования пришлось заменить с импортного на отечественное.

Сейчас в муниципалитете объявлен новый конкурс по выбору подрядчика. Евгений Куйвашев подчеркнул, что проект должен быть реализован к концу 2024 года. За это время муниципальные власти должны установить для населения несколько небольших очистных установок производства богдановичского предприятия «Огнеупоры».

Также в ходе личного приема Евгений Куйвашев дал поручения по организации наружного освещения в Нижнем Селе под Первоуральском, благоустройству общественной территории в селе Троицкое в Богдановиче и по ремонту дороги на улице Пржевальского в Серове.