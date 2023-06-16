Ушел, чтобы избраться

Стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательномуокругу № 13.
Вакантный мандат в свердловском Заксобрании появился в 2022 году после того, как на повышение в Совет Федерации ушел Виктор Шептий. До этого именно он в качестве депутата Законодательного Собрания Свердловской области много лет представлял в региональном парламенте Ирбитский округ №13.
Согласно законодательству, депутат по одномандатному округу должен быть избран на дополнительных выборах.
По прогнозам политологов, на вакантный мандат претендует Алексей Коробейников, который одержал победу на предварительном голосовании партии по этому округу.
«Что касается «Единой России», то на этот мандат будет претендовать Алексей Коробейников. Ему в этом освободившемся округе, после того как Виктор Шептий ушел в Совет Федерации, придется серьезно потрудиться, потому что это будут конкурентные выборы, так как все партии будут принимать участие. Выборы будут интересные и конкурентные, другие парламентские партии тоже готовят выдвижение своих депутатов», – рассказал директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин.
Алексею Коробейникову, чтобы принять участие в выборах по Ирбитскому округу, пришлось отказаться от своего мандата в региональном парламенте, который он получил по списку «Единой России». На днях региональный политсовет свердловского отделения «Единой России» определился с кандидатом, которому он перейдет, – это полномочный представитель губернатора и правительства Свердловской области в региональном парламенте Михаил Ершов, входивший в список «Единой России» на выборах Заксобрания в 2021 году.
Избирательная комиссия Свердловской области назначила проведение дополнительных выборов по Ирбитскому избирательному округу № 13 на Единый день голосования 10 сентября 2023 года. Постановление об этом опубликовано в «Областной газете» за 14 июня 2023 года.
«ЦИК России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Свердловской области. На каких именно выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года, избиратели смогут воспользоваться этой возможностью, облизбирком определит своим постановлением после назначения всех запланированных на этот день в регионе выборов», – сообщили журналисту «Областной газеты» в Избирательной комиссии.
В комиссии добавили, что на довыборах по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 избиратели смогут проголосовать по месту нахождения в пределах избирательного округа («Мобильный избиратель»). В округе проживает 123 036 избирателей. Для проведения выборов будет задействовано 7 территориальных избирательных комиссий ( Байкаловская, Ирбитская, Слободо-Туринская, Таборинская, Тавдинская, Тугулымская районные и Ирбитская городская) и 183 участковых избирательных комиссии.