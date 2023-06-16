Ушел, чтобы избраться

Алексей Коробейников получает мандат по итогам выборов 2021 года. Фото: Галина Соловьёва

Стартовала избирательная кампания по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательномуокругу № 13.

Вакантный мандат в свердловском Заксобрании появился в 2022 году после того, как на повышение в Совет Федерации ушел Виктор Шептий. До этого именно он в качестве депутата Законодательного Собрания Свердловской области много лет представлял в региональном парламенте Ирбитский округ №13.

Согласно законодательству, депутат по одномандатному округу должен быть избран на дополнительных выборах.

По прогнозам политологов, на вакантный мандат претендует Алексей Коробейников, который одержал победу на предварительном голосовании партии по этому округу.

«Что касается «Единой России», то на этот мандат будет претендовать Алексей Коробейников. Ему в этом освободившемся округе, после того как Виктор Шептий ушел в Совет Федерации, придется серьезно потрудиться, потому что это будут конкурентные выборы, так как все партии будут принимать участие. Выборы будут интересные и конкурентные, другие парламентские партии тоже готовят выдвижение своих депутатов», – рассказал директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

Алексею Коробейникову, чтобы принять участие в выборах по Ирбитскому округу, пришлось отказаться от своего мандата в региональном парламенте, который он получил по списку «Единой России». На днях региональный политсовет свердловского отделения «Единой России» определился с кандидатом, которому он перейдет, – это полномочный представитель губернатора и правительства Свердловской области в региональном парламенте Михаил Ершов, входивший в список «Единой России» на выборах Заксобрания в 2021 году.