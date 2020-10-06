Президент Киргизии обратился к нации в связи с протестами после парламентских выборов

Президент Киргизии обратился к нации в связи с протестами после парламентских выборов. Фото: официальный сайт Президента Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением о политической ситуации в стране. Он призвал граждан не поддаваться призывам провокационных сил.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что минувшей ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. По его словам, они нарушили общественный порядок, используя итоги выборов как повод.

"Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина", – рассказал он.

Президент добавил, что были приняты все возможные меры, чтобы не обострять ситуацию. В частности, он предложил ЦИК республики расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

В завершение Сооронбай Жээнбеков призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников, а соотечественников – не поддаваться призывам провокационных сил. "Мир нашей страны и безопасность нашего общества – это самые важные вещи", – приводятся слова президента на официальном сайте.

Сейчас правительство Киргизии работает в особом режиме. Однако фактическое местонахождение состава правительства неизвестно.

"Правительство работает в аварийном режиме, отраслевые государственные органы работают на обеспечение общественной безопасности и верховенства закона", – передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.