Перемирие в Карабахе объявляют, но не выполняют

В субботу, 17 октября, министерства иностранных дел Азербайджана и Армении опубликовали сообщения о том, что в ночь на воскресенье в Нагорном Карабахе начнёт действовать гуманитарное перемирие. Но уже вчера минобороны Азербайджана распространило информацию об обстреле в ночь на понедельник армянской стороной азербайджанских позиций, а МИД Армении заявил, что азербайджанские вооружённые силы возобновили широкомасштабные боевые действия ещё накануне, в воскресенье…

Необходимое предисловие

Населённая преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) была образована в составе Азербайджанской ССР в 1923 году. С остальной территорией Азербайджана она связана множеством путей, а с Арменией — единственной дорогой через высокогорный Карабахский хребет в районе посёлка Лачин. В 1989 году облсовет НКАО принял постановление о суверенитете и переименовании области в Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В 1992 году власти Азербайджана попытались силой вернуть её в своё правовое поле, но в ходе начавшейся войны карабахские ополченцы захватили ещё семь соседних азербайджанских районов, объявив их «буферной зоной безопасности». Боевые действия удалось остановить только в 1994 году, когда под дипломатическим нажимом Москвы стороны согласились начать переговоры об урегулировании конфликта.

За минувшие с тех пор 26 лет к согласию переговорщики так и не пришли, но возникавшие вооружённые стычки между ними всё же удавалось останавливать довольно быстро.

Сводки с фронтов

Очередное обострение конфликта началось 27 сентября 2020 года с взаимных обстрелов, в которых стороны обвинили друг друга и которые на этот раз переросли в масштабные боевые действия с применением бронетехники, артиллерии и авиации.

О планах боевых операций и ходе боёв можно судить только по весьма противоречивым сообщениям из разных источников. Пока же с уверенностью можно утверждать лишь то, что в начале октября подразделения азербайджанской армии предприняли наступательные действия на «буферные зоны» и непосредственно на территорию НКР с двух основных направлений — Дашкесанского на севере и Физулинского на юго-востоке. Особое внимание этим направлениям уделяется, видимо, потому, что к северу от Карабаха проходит в Грузию и далее в Турцию нефтегазопровод Баку-Джейхан, который азербайджанцы хотят обезопасить от возможного «перерезания» армянскими ополченцами, а на юго-востоке через «буферную зону» идёт связывающая НКР с Ираном дорога, представляющая для непризнанной республики единственное «окно во внешний мир».

15 октября в Баку заявили об установлении в «буферной зоне» на юго-востоке своего контроля над городом Джебраил, посёлком Гадрут и несколькими сёлами. На северном направлении их успехи, видимо, не столь велики, но и там, если верить азербайджанским СМИ, под их контроль перешли несколько сёл.

Карабахская же сторона сообщает об успешном отражении «вражеских атак» на всех направлениях, хотя признаёт, что несёт весьма ощутимые потери в людях и технике.

А люди гибнут

Так, по информации, которую 17 октября обнародовали власти НКР, с начала боёв погибли 587 военнослужащих непризнанной республики и 34 мирных жителя Степанакерта, подвергшегося атакам с воздуха азербайджанскими ударными беспилотниками, а ещё около 100 гражданских лиц получили ранения.

В тот же день власти Азербайджана сообщили, что в результате ракетных обстрелов со стороны армянских войск погибли 60 и получили ранения более 270 мирных жителей Гянджи. Данные же о военных потерях азербайджанская сторона держит в секрете. Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому телевидению заявил, что эта информация «является конфиденциальной» и общественности сообщат её только после окончания боевых действий.

Пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, правда, что по данным разведки потери азербайджанской армии уже в первые дни боёв превысили три тысячи человек, но проверить достоверность озвученной им цифры невозможно. Более достоверно выглядит опубликованное в американской газете «Вашингтон пост» сообщение о гибели 15 октября в Карабахе 52 сирийских наёмников, воевавших на стороне азербайджанской армии, но этот факт решительно опровергли в Баку.

С цифрами потерь в боевой технике всё ещё сложнее. Стороны конфликта публикуют реляции об уничтожении такого количества танков, бронемашин, артиллерийских орудий и ракетных установок противника, которое зачастую превышает число имевшихся у них в наличии до начала боёв.

Долгая дорога к миру

За три недели, прошедшие после начала нынешних боевых действий в зоне конфликта, при посредничестве России главы МИД и военных ведомств Азербайджана и Армении дважды достигли соглашения о прекращении огня — с 10 и с 18 октября. Первое соглашение было сорвано уже на второй день после его подписания, второе пока что соблюдается, но как долго это продлится, неясно.

В недавнем большом интервью глава МИД России Сергей Лавров рассказал о возможном политическом выходе из карабахского конфликта. По его словам, речь может идти о передаче всех семи соседних с НКР районов, находящихся сейчас под контролем армянских сил, Азербайджану. После этого возможно предоставление Нагорному Карабаху гарантий безопасности и начало переговоров о его статусе.

Один из камней преткновения в переговорах заключается в том, что Армения согласна отдать семь районов Азербайджану лишь при условии сохранения за ней контроля над «лачинским коридором» (территорией, по которой проходит дорога в НКР через Карабахский хребет), с чем не согласен Баку. А президент Азербайджана настаивает на участии в переговорах в качестве посредника кроме России ещё и Турции, с чем категорически не согласен Ереван.

Обнадёживает только то, что все стороны конфликта, включая Азербайджан, официально признают, что у карабахской проблемы нет и не может быть военного решения.