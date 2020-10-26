О спящем слоне и созерцающем Сфинксе. Очень личные заметки по поводу юбилея ООН

Раз в год в этом зале встречаются лидеры всех стран мира. Фото: Дмитрий Полянин

Когда начала писать пару абзацев ко Дню ООН, и понеслось… /очень личная позиция/

ООН исполнилось 75 лет.

Рассуждения о том, как плоха и забюрократизирована организация, разбиваются об один и тот же аргумент: лучше у нас всё равно нет. Аргумент, конечно, в пользу бедных, но с ним не поспоришь.

Лучше ООН нет ничего как раз потому, что она существует уже 75 лет. Это уже почти в три раза дольше, чем предшествовавшая ей Лига Наций. Это 75 лет без мировых войн и применения ядерного оружия, 75 лет сокращения уровней нищеты и голода, 75 лет регулярных заседаний и встреч стран, в общем-то не питающих друг к другу тёплых чувств, но хотя бы в стенах ООН вынужденных разговаривать.

Ну а теперь без пафоса. Главная проблема ООН сейчас – это США. И не в том плане, что США плохие, а мы хорошие. Просто на данном этапе США не видят для себя выгоды в многостороннем подходе. И сдаётся мне, эта тенденция куда более постоянная, чем та или иная администрация. Это тяжело для России и Китая, которым США противостоят и угрожают открыто, но, может быть, даже ещё тяжелее для европейцев.

Обсуждения в Совете Безопасности сейчас похожи на игру в мячик вокруг огромного спящего в центре слона. Все пытаются как можно дольше делать вид, что никакого слона нет, что сейчас мы все примем резолюции, заявления, постановления, и всё будет хорошо, как и договаривались. Но в какой-то момент слон просыпается, бодро посылает всех играющих куда подальше и говорит: «Будет так, потому что мне так выгодно».

Для России это уже даже неинтересно. Наша дипломатия давно вжилась в роль того самого блоковского Сфинкса, который на всё это смотрит несколько свысока и с фирменной лавровской иронией.

Но вот европейцы бесятся как девочка-отличница, которая всю ночь учила, помогала Ливану, переходила на зелёные источники энергии и устраивала форумы по правам женщин, а пятёрку получил всё равно проспавший всё двоечник, чья тётя дружит с учительницей.

На Генассамблее в сентябре дольше всех выступал Макрон, он не скрывая пытался взять на себя роль проводника нового миропорядка. Но пока слон спит, а Сфинкс иронизирует, вряд ли от этого выйдет хоть какой-то толк.

Что же из этого следует? Следует ждать. ООН не разваливается, не перестаёт быть нужна и уж точно не уезжает из Нью-Йорка, не верьте всем этим бредням. Но сейчас и не тот период, когда от ООН можно ждать прорывов в борьбе с пандемией, глобальным потеплением или нарушением прав человека. Когда-нибудь такой период вновь наступит, может при новой администрации США, может при новом генсеке, может и того позже. Но будет весна, я уверена.