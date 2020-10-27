Состоялись первые официальные переговоры Свердловской области с Пакистаном

Последние годы Пакистан занимал 84-е-86-е места среди внешнеторговых партнёров региона. Фото: Алексей Кунилов

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области совместно с партнёрами из Исламской Республики Пакистан, принимавшими участие в прошедшем в Екатеринбурге международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia, провело 27 октября первый межрегиональный Российско-Пакистанский бизнес-форум. Участие в нём в режиме онлайн приняли более двух десятков представителей бизнес-кругов двух стран, сообщает департамент информполитики региона.

Как прокомментировали в министерстве, для свердловских предпринимателей основной целью этого делового общения стало продвижение высокотехнологичной продукции уральских предприятий на новый для них рынок. А поскольку участие в форуме приняли и представители правительства региона, то, как выразился министр международных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов, это мероприятие можно назвать первыми в истории официальными переговорами Свердловской области с Пакистаном.

Глава регионального министерства рассказал, что в ходе диалога экспортоориентированные компании Среднего Урала обсудили возможности взаимодействия с пакистанскими партнёрами в разных областях, в том числе в сфере фармацевтики и строительства. Речь на форуме шла также о перспективах сотрудничества в медицинском образовании, включая расширение обмена студентами и преподавателями.

– Далее мы планируем плотно поработать с торговым представительством России в Пакистане и продолжить диалог с пакистанскими партнёрами на выставке «ИННОПРОМ», – сказал Василий Козлов.

Справка «ОГ» По данным министерства международных и внешнеэкономических связей региона, на протяжении последнего десятилетия Пакистан ежегодно занимает среди внешнеторговых партнёров Свердловской области лишь 84-е-86-е места. Наибольший объём нашего взаимного товарооборота был отмечен в 2015 году – 2,4 млн долларов США, а затем на фоне кризиса в мировой экономике произошёл его спад. Однако уже в 2019 году этот показатель начал расти и в первом полугодии 2020 года превысил сумму в 2 млн долларов. Основу уральского экспорта в Пакистан составляют минеральные продукты, чёрные металлы и листовой прокат, а нам эта страна поставляет текстиль, фрукты и химическую продукцию.

Председатель Делового совета предпринимателей Исламской Республики Пакистан Мухаммад Тарик Саадат в свою очередь заявил, что пакистанские бизнесмены также заинтересованы в развитии контактов с предприятиями области.

Кстати, в российском торгпредстве в Пакистане отмечают, что эта страна обладает большим потенциалом для участия в мировой торговле. По численности населения (более 200 млн человек) она занимает пятое, а по паритету покупательной способности – 23-е место в мире, а пакистанские деловые круги постоянно выражают стремление к расширению контактов и совместных проектов с российскими предприятиями. Самыми перспективными направлениями партнёрства в торгпредстве считают горнодобывающий и строительный сектора, энергетику, производство медпрепаратов, сельское хозяйство. Пакистан традиционно покупает за рубежом транспортные соседства, строительную и сельхозтехнику, промышленное оборудование, телекоммуникационные устройства, продукцию чёрной металлургии.

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