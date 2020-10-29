Владимир Путин выразил соболезнования Эммануэлю Макрону в связи с нападениями во Франции

Российский лидер заявил о готовности к взаимодействию на всех направлениях контртеррористической деятельности. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону соболезнования в связи с серией террористических нападений в стране. Российский лидер заявил о готовности к взаимодействию на всех направлениях контртеррористической деятельности.

По информации ТАСС, днём возле церкви Нотр-Дам в Ницце неизвестный с ножом напал на прохожих. Сообщается о трёх погибших, один из которых - священник. Кроме того, мужчина обезглавил одну из жертв. Нападавший был задержан через 10 минут после происшествия. После этого поступала информация о задержании ещё нескольких террористов с оружием, готовивших нападение.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и депутат Национального собрания от Ниццы Эрик Сиотти назвали серию убийств терактом. На место происшествия направились президент Франции и премьер-министр Жан Кастекс.

"Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершённое в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", - говорится в телеграмме с соболезнованиями Президента РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что жители России разделяют скорбь и гнев французского народа. Российский лидер передал слова сочувствия родным и близким жертв террориста.