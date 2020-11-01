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1 ноября 2020, 11:22

В Молдавии начались президентские выборы

Выборы в Модавии

В 7:00 по местному времени открылись 2 004 избирательных участка. Фото: Владимир Мартьянов

В Молдавии 1 ноября началось голосование на выборах президента страны. В 7:00 по местному времени открылись 2 004 избирательных участка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря Центральной избирательной комиссии Молдавии Родика Сырбу, за процессом голосования будут следить почти 2,5 тыс. наблюдателей, среди которых представители СНГ, ОБСЕ, ЕС, а также России, США и других стран.

Также для охраны порядка в ходе выборов привлечены более шести тысяч сотрудников полиции. Они должны находиться за пределами избирательных участков.

Отмечается, что для обеспечения мер по борьбе с распространением коронавируса избирателям бесплатно выдадут специально приобретённые для голосования защитные маски. Кроме того,  все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, а между голосующими обеспечена социальная дистанция.

Помимо избирательных участков в самой Молдавии, 139 пунктов для голосования откроются ещё в 26 странах. В том числе, 17 участков начнут свою работу в России.

Областная газета Свердловской области

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