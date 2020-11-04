Джозеф Байден опережает Дональда Трампа по числу голосов на президентских выборах США

Кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден набрал 224 голоса выборщиков, а действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп - 213 голосов. Фото: коллаж.

Голосование на всеобщих выборах президента США завершилось сегодня в 9:00 по московскому времени. По последним данным, кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден набрал 224 голоса выборщиков, а действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп - 213 голосов.

После закрытия избирательных участков оба кандидата в президенты выразили уверенность в собственной победе. При этом Дональд Трамп заявил, что собирается обратиться в Верховный суд, чтобы не допустить мошенничества при подсчёте голосов. В свою очередь Джозеф Байден сделал ответное заявление.

"Если президент США осуществит свою угрозу и обратится в суд, чтобы попытаться не допустить надлежащего подсчета голосов, у нас наготове адвокаты, чтобы помешать этому. И они одержат верх", - передаёт слова Джозефа Байдена ТАСС.

При этом предпочтение Дональду Трампу отдали 22 штата, а Джозефу Байдену - 19 штатов. В Неваде на данный момент кандидаты набрали равное количество голосов. В остальных восьми штатах продолжается подсчёт голосов.

Напомним, что помимо президента граждане США выбирают и вице-президента. Кроме того, будут избраны 35 сенаторов, члены Палаты представителей, губернаторы нескольких штатов и территорий, местные органы власти.