Владимир Путин заявил, что оспаривание решений Нюрнбергского трибунала является нарушением мировой безопасности

По словам Владимира Путина, попытки оспорить выводы Нюрнбергского трибунала могут нанести серьёзный удар по мировой безопасности. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам Международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга". По его словам, попытки оспорить выводы Нюрнбергского трибунала могут нанести серьёзный удар по мировой безопасности.

По мнению российского лидера, отстаивание решений так называемого Суда народов является долгом всего мирового сообщества. Он отметил, что именно в ходе Нюрнбергского трибунала были сформированы принципы, лежащие в основе норм международного права и ценностей послевоенного миропорядка.

"Они и сегодня остаются прочной, надёжной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать – это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Как рассказал российский лидер, в октябре Солецкий районный суд впервые за всю историю российского судопроизводства признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная Горка на Новгородчине. По его мнению, это в очередной раз доказывает актуальность выводов Суда народов.

Нюрнбергский трибунал начался 20 ноября 1945 года. Судебный процесс, впоследствии названный Судом народов, организовали СССР, Великобритания, Франция и США.

Напомним, в июне была опубликована статья Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В тексте Президент России написал о том, как война отразилась на его семье, проанализировал причины её начала, а также выразил мнение по поводу новой народной традиции проведения "Бессмертного полка".

Публикуем полный текст обращения главы государства: