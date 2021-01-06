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6 января 2021, 16:41

Александр Лукашенко считает Владимира Путина своим другом

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Глава государства рассказал об отношениях с Президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: пресс-служба Кремля.

Ведущая передачи "Действующие лица" Наиля Аскер-заде провела интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Глава государства рассказал об отношениях с Президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Да, я считаю Владимира Путина своим другом", - сказал глава Беларуси в эпизоде передачи, опубликованном в Telegram-канале журналистки.

Отвечая на вопрос об Украине и действующем президенте, Александр Лукашенко заявил, что не держит никакого зла на Владимира Зеленского. При этом он отметил, что не стал бы "здороваться с ним с колена". Кроме того, президент Беларуси подчеркнул, что планирует выстраивать отношения с Соединёнными штатами.

В ходе большого интервью Наиля Аскер-заде также поговорила с сыном Александра Лукашенко Николаем. В частности, он сказал, что не раз выражал несогласие с действиями отца, а иногда доходило даже до конфликтных ситуаций. 

Областная газета Свердловской области

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