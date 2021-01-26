Председатель правительства Италии уходит в отставку

Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с июня 2018 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об уходе в отставку. Президент страны Серджо Маттарелла заявил, что 27 января начнутся политические консультации, касающиеся выхода из правительственного кризиса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского Квиринальского дворца, о своём решении Джузеппе Конте объявил после встречи с президентом. Уход премьер-министра Италии в отставку связан с утратой правящей коалицией, в состав которой входят "Движение "5 звезд" и Демократическая партия, абсолютного большинства в Сенате после выхода из нее партии "Живая Италия".

Отмечается, что отставка премьер-министра не подразумевает автоматического роспуска кабмина и назначение новых выборов. Однако есть вероятность, что глава государства попытается избежать проведения голосования в связи с угрозой распространения коронавируса.

Политические консультации, объявленные президентом, должны помочь определиться, существуют ли условия для сохранения нынешнего состава парламента и формирования нового кабмина на основе расширенного парламентского большинства.

Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с июня 2018 года.