Темы дня

Политика / В мире
26 января 2021, 18:45

Председатель правительства Италии уходит в отставку

Джузеппе Конте (в центре)

Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с июня 2018 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об уходе в отставку. Президент страны Серджо Маттарелла заявил, что 27 января начнутся политические консультации, касающиеся выхода из правительственного кризиса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского Квиринальского дворца, о своём решении Джузеппе Конте объявил после встречи с президентом. Уход премьер-министра Италии в отставку связан с утратой правящей коалицией, в состав которой входят "Движение "5 звезд" и Демократическая партия, абсолютного большинства в Сенате после выхода из нее партии "Живая Италия".

Отмечается, что отставка премьер-министра не подразумевает автоматического роспуска кабмина и назначение новых выборов. Однако есть вероятность, что глава государства попытается избежать проведения голосования в связи с угрозой распространения коронавируса.

Политические консультации, объявленные президентом, должны помочь определиться, существуют ли условия для сохранения нынешнего состава парламента и формирования нового кабмина на основе расширенного парламентского большинства.

Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с июня 2018 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 20:42 / Общество
В Екатеринбурге осудили сотрудницу службы судебных приставов за взятку в 1,7 миллиона
26.01.2021, 19:44 / Общество
На бесплатные лекарства для свердловчан с COVID-19 кабмин выделит ещё почти 160 миллионов
26.01.2021, 18:45 / Политика
Председатель правительства Италии уходит в отставку
26.01.2021, 18:33 / Спорт
У «Трубника» третий разгром подряд
26.01.2021, 18:09 / Спорт
«Локомотив-Изумруд» сыграет против «Академии-Казань» за попадание в «Финал шести»