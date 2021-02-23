В Грузии утвердили новое правительство и премьер-министра

Президент назначил премьер-министром Ираклия Гарибашвили. Фото: пресс-служба администрации правительства

Парламент Грузии выразил доверие новому правительству страны. Президент назначил премьер-министром Ираклия Гарибашвили.

В ходе голосования за новый состав правительства, которое транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа, 89 депутатов высказались за, двое - против.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала постановление о назначении премьер-министром страны Ираклия Гарибашвили, документ опубликован сайте главы государства.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 56 конституции Грузии назначить Ираклия Гарибашвили премьер-министром Грузии», - говорится в тексте документа.

Он уже возглавлял грузинское Правительство в 2013-2015 годах.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства, в новое правительство Грузии вошли два новых министра - обороны Джуаншер Бурчуладзе (ранее занимал пост заместителя предыдущего главы ведомства Ираклия Гарибашвили) и регионального развития Ираклий Карселадзе (вместо Майи Цкитишвили). Неизменными остались семь министров.

Предыдущий премьер-министр Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля.