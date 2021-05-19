Владимир Путин дал старт строительству нескольких блоков АЭС в Китае

Договоренность о реализации этих проектов была достигнута в ходе переговоров двух лидеров в Пекине в июне 2018 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин дали старт работам по заливке бетона в основание двух новых блоков Тяньваньской АЭС и ещё двух блоков АЭС "Сюйдапу". Они провели это мероприятие по видео-связи.

Глава России поздравил всех с началом строительства и отметил, что они совместно с китайскими коллегами реализуют действительно знаковый, флагманский проект. Сама Тяньваньская АЭС была также построена совместно с Россией и работает с 2007 года.

Ввести в эксплуатацию новые блоки планируют к 2026-2028 годам. Строительством объектов от российской стороны занимается компания "Росатом". Договорённости о сотрудничестве в сооружении новых реакторов были достигнуты главам государств ещё в 2018 году в Пекине.

"Взаимодействие в сфере мирного атома является важной составляющей всего комплекса российско-китайского стратегического партнёрства, которое носит глубокий, подлинно дружеский и взаимовыгодный характер", - передаёт слова Президента России Владимира Путина.

Также глава государства напомнил, что скоро будет 20-летие со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Китаем. В рамках совместного сотрудничества в атомной сфере он отметил создание экспериментального реактора на быстрых нейтронах и поставку в Китай радионуклидных тепловых блоков, которыми был оснащён китайский космический аппарат, осуществивший в 2019 году первую в истории посадку на обратной стороне Луны.

В конце Владимир Путин выразил уверенность, что у двух стран впереди ещё много амбициозных и успешных двусторонних начинаний.