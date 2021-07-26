Япония выразила протест РФ после визита Михаила Мишустина на остров Итуруп

Посол заявил журналистам, что Россия не принимает протест японской стороны. Фото: МИД Японии.

Первый замглавы МИД Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу Михаилу Галузину в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп, который входит в состав Курильского архипелага. Кабмин Японии считает, что поездка председателя Правительства РФ на Курилы "противоречит последовательной позиции Японии по северным территориям".

Как сообщает ТАСС, сегодня Михаил Галузин был вызван в МИД Японии. Посол заявил журналистам, что Россия не принимает протест японской стороны.

Посольство Японии в России на данный момент ситуацию никак не комментирует.

Обратить особое внимание на Курильские острова в ходе рабочей поездки на Дальний Восток и в Сибирь Михаилу Мишустину поручил Президент РФ Владимир Путин. Визит премьер-министра на Курилы начался с поездки на Итуруп 26 июля, где он посетил поликлинику Курильской центральной районной больницы, осмотрел цеха рыбоперерабатывающего комплекса и пообщается с работниками предприятия, сообщается на сайте кабмина.

Напомним, что Россия и Япония работают над выработкой мирного договора по итогам Второй Мировой войны уже много десятилетий. Основным препятствием остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и ряда других небольших необитаемых островов.