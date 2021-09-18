Темы дня

Политика / В мире
18 сентября 2021, 10:16

Франция отозвала для консультаций послов из США и Австралии

Флаг Франции

Франция недовольна решением Австралии. Фото: Владимир Мартьянов

Франция решила отозвать своих послов из США и Австралии. Такие меры страна предприняла после того, как Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок.

"По указанию президента республики Эммануэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии. Это решение связано с исключительной серьёзностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

15 сентября Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках этого сотрудничества Австралия планирует с помощью американских технологий построить минимум восемь атомных подводных лодок.

Из-за этого Канберра разорвала с Парижем крупный оборонный контракт. Во Франции это решение назвали "ударом в спину", а такое поведение неприемлемым в отношениях между союзниками и партнёрами. 

США уже заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла из Вашингтона. Они намерены поддерживать взаимодействие с Парижем для урегулирования разногласий, потому что европейская страна для них - "жизненно важный партнёр".

Австралия в свою очередь заявила, что понимает решение Франции, но надеется на продолжение сотрудничества в позитивном ключе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.09.2021, 12:35 / Политика
Губернатор Свердловской области проголосовал на выборах
18.09.2021, 11:32 / Общество
В Свердловской области обновили график работы пунктов вакцинации от коронавируса и гриппа
18.09.2021, 11:08 / Спорт
Майя Хромых выступит на российском этапе Гран-при по фигурному катанию
18.09.2021, 10:16 / Политика
Франция отозвала для консультаций послов из США и Австралии
18.09.2021, 09:49 / Политика
Второй день выборов в Свердловской области начался без ажиотажа у избирателей