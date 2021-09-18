Франция отозвала для консультаций послов из США и Австралии

Франция недовольна решением Австралии. Фото: Владимир Мартьянов

Франция решила отозвать своих послов из США и Австралии. Такие меры страна предприняла после того, как Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок.

"По указанию президента республики Эммануэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии. Это решение связано с исключительной серьёзностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", - заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

15 сентября Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках этого сотрудничества Австралия планирует с помощью американских технологий построить минимум восемь атомных подводных лодок.

Из-за этого Канберра разорвала с Парижем крупный оборонный контракт. Во Франции это решение назвали "ударом в спину", а такое поведение неприемлемым в отношениях между союзниками и партнёрами.

США уже заявили, что сожалеют о решении Франции отозвать посла из Вашингтона. Они намерены поддерживать взаимодействие с Парижем для урегулирования разногласий, потому что европейская страна для них - "жизненно важный партнёр".

Австралия в свою очередь заявила, что понимает решение Франции, но надеется на продолжение сотрудничества в позитивном ключе.