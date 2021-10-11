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11 октября 2021, 12:32

Канцлер Австрии объявил об уходе в отставку из-за коррупционного скандала

Себастиан Курц

Сам канцлер Австрии называет обвинения в его адрес ложными. Фото: пресс-служба Кремля.

Канцлер Австрии Себастиан Курц заявил о решении покинуть свой пост. Это связано с тем, что в его отношении ведётся расследование по подозрению в злоупотреблении доверием и пособничестве во взяточничестве.

Сам канцлер Австрии называет обвинения в его адрес ложными.

"Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Я попросил правительственную команду от Народной партии обязательно продолжить работу", - заявил Себастиан Курц на пресс-конференции.

Как сообщает ТАСС, Себастиан Курц предложил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену назначить и.о. главы правительства министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга. При этом Курц останется на посту лидера консервативной Австрийской народной партии, а также получит место в нижней палате парламента - Национальном совете.

Канцлер Австрии считает, что у Шалленберга есть все необходимые способности для продолжения работы кабмина и восстановления доверия между партнёрами по коалиции.

Областная газета Свердловской области

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