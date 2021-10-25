Опыт Узбекистана: в России предложат запретить фотографировать в кабинках для голосования

Татьяна Мерзлякова наблюдала за ходом выборов в Бухаре, здесь же в 2019 году она наблюдала за выборами в парламент республики. Фото: предоставлено аппаратом уполномоченного по правам человека в Свердловской области

В качестве международных наблюдателей на выборах президента Узбекистана республику посетила свердловская делегация – председатель облизбиркома Владимир Русинов, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, депутат свердловского Заксобрания Михаил Зубарев и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Михаил Зубарев и Владимир Русинов наблюдали за выборами в самом южном городе страны – Термезе. За день до голосования уральцы объехали тридцать учреждений и организаций, в которых проходило голосование.

– Нарушений замечено не было, более того, мы с коллегами-наблюдателями отмечаем отличную организацию выборов. Очень высокая явка, этому способствовала тёплая погода. Ещё отметили, что активно голосует молодёжь. Почти не видел смурных, настороженных лиц, – написал на своей странице в Instagram Михаил Зубарев.

Владимир Русинов же рассказал в соцсетях, что в день голосования на всех участках соблюдались меры по предотвращению распространения коронавируса.

Татьяна Мерзлякова наблюдала за ходом выборов в Бухаре, здесь же в 2019 году она наблюдала за выборами в парламент республики.

– Два года назад меня изумили доброжелательность, гостеприимство, открытость и прозрачность всех избирательных кампаний, – поделилась омбудсмен в беседе с «ОГ». – Сейчас я, наверное, уже к этому привыкла – в нынешних выборах также многое понравилось. Особенно – настроение людей. Они шли на голосование искренне. Бухара меня покорила своим уважительным отношением к самому процессу выборов.

Свердловский омбудсмен отметила, что в этом году избирательное законодательство в Узбекистане сделало ещё один шаг к демократизации.

– В этот раз я обратила внимание на новую запретную меру – на фотографирование в кабинках. Президент показал, что административному ресурсу на выборах места нет: никто не сфотографирует и не покажет, где поставил галочку. Я решила, что по возвращению мы будем писать доклад федеральному Уполномоченному в качестве рекомендации СПЧ – запретить фотографирование в кабинках.

Добавим, что всего за выборами президента Узбекистана 24 октября следили более тысячи международных наблюдателей. В миссии СНГ признали выборы открытыми и демократичными. На пост главы государства претендовали пять кандидатов. Убедительную победу одерживает действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Его уже поздравил с переизбранием Президент России Владимир Путин.