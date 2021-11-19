Дмитрий Песков считает нелепым проект резолюции конгрессменов США о Владимире Путине

Дмитрий Песков назвал эту идею неприемлемой. Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался по поводу инициативы конгресса США не признавать Владимира Путина президентом РФ, если тот решит баллотироваться на этот пост в 2024 году. Он назвал эту идею нелепой и неприемлемой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что достаточно беспрецедентная законотворческая деятельность американских конгрессменов не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений. Об этом сообщает "Российская газета".

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем вмешательством в наши дела и убеждены, что только граждане России могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ", - подчеркнул Дмитрий Песков.

По его словам, в ответных заявлениях нет необходимости, так как эта инициатива очень неудачно. Но он отметил, что российские парламентарии уже начали живо реагировать на проект резолюции американских конгрессменов.