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22 ноября 2021, 14:51

Румен Радев победил во втором туре президентских выборов в Болгарии

Румен Радев

За Румена Радева проголосовали 1 532 412 человек - это 66,67% избирателей. Фото: пресс-служба Кремля.

В воскресенье, 21 ноября, в Болгарии прошёл второй тур президентских выборов. После обработки 99% голосов победителем стал действующий президент Болгарии Румен Радев.

За Румена Радева проголосовали 1 532 412 человек - это 66,67% избирателей. На втором месте среди кандидатов на пост главы государства находится ректор Софийского университета Анастас Герджиков, который получил 31,85% голосов (732 035). Против всех высказались 33 979 избирателей - около 1,48%, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный избирком Болгарии.

Кроме того, в воскресенье прошёл первый тур президентских выборов в Чили. Во второй тур прошли бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борик и ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст. У них по 25,75% и 27,94% голосов соответственно.

Действующий президент Чили Себастьян Пиньера поздравил кандидатов с прохождением во второй тур, который состоится 19 декабря.

Областная газета Свердловской области

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