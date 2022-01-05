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5 января 2022, 12:45

Президент Казахстана принял отставку правительства после массовых протестов

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства страны. Это произошло на фоне массовых протестов в городах.

Документ опубликован на сайте президента Казахстана. В указе сказано, что первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов становится врио премьер-министра, а члены правительства Казахстана продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Другими указами президент Казахстана освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева и назначил на это место своего помощника Ерлана Карина. Председателем Комитета национальной безопасности республики стал Мурат Нуртлеу, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации президента.

Кроме этого, в АлматинскойМангистауской областях и в городе Алма-Ате был введён режим ЧП.

Как сообщает РБК, в Казахстане 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге (10,2 руб.) до 120 (20,4 руб.) за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре и перекрывать улицы. Позднее демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте.

При правительстве была создана комиссия по урегулированию ситуации. Президент республики объявил 4 января, что цена на газ в Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр, но беспорядки после этого не прекратились.

Областная газета Свердловской области

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