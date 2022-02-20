Обострение ситуации в ДНР и ЛНР. Что известно о беженцах

Ещё шесть поездов перевезут в воскресенье в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области 5 тысяч беженцев из Донбасса. Фото: Александр Зайцев

Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. Их эвакуировали в Россию, в основном в Ростовскую область.

Беженцев также направляли в Воронежскую и Курскую области. Всего о готовности принять прибывающих заявили около 30 регионов. По данным погрануправления ФСБ, за сутки российскую границу пересекли более 30 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

Известно, что прибывшим оказывают психологическую и материальную помощь. Накануне Президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему в Россию, по 10 тысяч рублей.

По данным ТАСС, ещё шесть поездов перевезут в воскресенье в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области 5 тысяч беженцев из Донбасса. В нескольких российских регионах планируют организовать сбор гуманитарной помощи.

Как ранее писала "Областная газета", утром 18 февраля ситуация на востоке Украины усугубилась — обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Вооружённых сил Украины стали более активными. Вечером того же дня в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Сам он не пострадал.

После этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил централизованную эвакуацию населения в Россию. Основной поток беженцев пришёлся на Ростовскую область. Президент России поручил врио МЧС РФ Александру Чуприяну немедленно вылететь в регион для организации на месте работ по созданию условий для размещения прибывающих граждан ДНР и ЛНР, обеспечению их горячим питанием и медпомощью.