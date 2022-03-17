С 18 марта снимаются ограничения на перемещение граждан между Россией и Белоруссией

Уже завтра все ограничения на перемещение из России в Белоруссию будут сняты. Фото: Галина Соловьёва

С полуночи 18 марта Москва снимает все ограничения на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Ожидается, что укрепление интеграции станет лучшим ответом на санкционный прессинг против наших стран.

Решение принято главами правительств России и Белоруссии. Оно согласовано с президентом РФ.

"Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран", — заявил на сегодняшнем заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин.