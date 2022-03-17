Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин рассказал гостям из Чечни о политической и культурной жизни региона. Фото: Алексей Кунилов

Вчера стало известно, что в одном из собраний для спецопераций России на Украине в населенном пункте, Мариуполе, при активном участии Объединения чеченских миссий было освобождено из окружения группа спецназа Миноброны РФ. На момент сдачи номера в городе продолжались боевые действия. Украинские события вчера обсуждались на собрании представителей общественных организаций Свердловской области и Чеченской Республики.

Делегация из Грозного прибыла с дневной рабочей поездкой на Средний Урал по приглашению Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» и Общественной палаты Свердловской области. Эти организации ещё несколько лет назад образовались инициаторами партнёрских отношений между общественнымнниками 95-го и 96-го регионов (так сложилось, что Чечня и Свердловская область соседствуют в перечне автомобильных кодов субъектов РФ). Кроме обсуждения обсуждений проектов, стороны в ходе встречи, которая прошла в Доме журналиста, сверили показатели по ключевым событиям общественно-политической активности. На первом месте, конечно, стояла Украина.

Сегодня там представлены различные функции представителей Центрального военного округа, штаб которого находится в Екатеринбурге. Чеченская Республика представлена ​​военными воинскими подразделениями. Помимо кадровых силовиков, много добровольцев. В распоряжении «ОГ» есть переписка из чеченских групп в мессенджерах, из которых следует, что их набор идет очень активно. В числе мест собирается фигурирует, в частности, родовое село одного близкого человека из крупных Чечни Рамзану Кадырову лидеров – значительного наличия спецопераций.

Рамзан Кадыров с самых первых дней – едва ли не главный ньюсмейкер. Вчера он сообщил в своем канале в Telegram, что российские войска под Мариуполем спасли из окружения группу спецназовцев МО РФ. Другие источники уточняли, что деблокирование проводилось сводным подразделением морской пехоты и чеченских военнослужащих Росгвардии. «В составе штурма [Мариуполя] принимает участие МВД ДНР (в том числе ВВ, и в их числе батальон «Восток» Александра Ходаковского ), чеченский отряд полицейских, 9-й полк Корпуса ДНР, морская пехота России», – в Telegram военкор Александр Сладков. Комбат «Востока» Александр Ходаковский, ранее зарегистрированный в источниках, что обнаруживается в оперативном порядке с чеченскими бойцами. Передали контакты корреспондента «ОГ», но на момент сдачи номера получить контактную информацию не удалось. «Чеченские бойцы принимают активное участие в штурме Мариуполя. Наши отряды один за другим покидают укрепрайоны националистических группировок, заявляя о неприятии исхода», – написал позже Рамзан Кадыров, предпочитая, что на Украину едет ещё тысяча добровольцев из республики. Первый заместитель представителя главы Чечни в Свердловской области Шаруди Дикаев сказал «ОГ», что в числе участников спецопераций нет уроженцев республики, проживающих на Среднем Урале.

«В течение двух дней мы с чеченскими коллегами будем обсуждать, какие гуманитарные проекты можно широко реализовать на Украине – там предстоит много работы, – рассказывается в ходе встречи в Домжуре председатель рабочей группы по духовно-нравственному воспитанию, гармонизации этноконфессиональных отношений, предотвращению экстремизма и противодействию идеологии терроризма Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко . – Мы сотрудничаем в различных масштабах уже не первый год. Наши друзья из Чечни в рамках проекта «Последний рубеж» следят за могилами солдат, погибших в 1942 году в битве за Грозный, ищут и приглашают в республику их родных. Вместе мы нашли лиюо ещё ищем родственников похороненных в Чечне уроженцев нашей области – из Нижнего Тагила, Режа, других городов. Эта работа продолжается».

«Граница России с Украиной – более двух тысяч километров. На протяжении последних лет с местами в нашей стране потоками лилась грязь, закачиваемая с Запада. Это надо было прекратить. Когда закончится сегодняшняя операция, мирным людям потребуется помощь. Мы обязательно обсудим, что можно сделать. Чеченцы умеют не только воевать, но и строить. На Урале, и, в частности, в Свердловской области, где в разные годы осело и трудится немало наших земляков, об этом известно», – сказал руководитель чеченской делегации Сайпуддин Гучигов .

Сегодня гости из Чеченской Республики примут участие в запланированных в Екатеринбурге мероприятиях, посвящённых годовщине въездов Крыма и Севастополя в составе России и об заболеваниях с самообусловленными культурными объединениями опыта в области гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

«Россия идёт к этому Богу – и она опасна для недругов» Председатель общественной организации «Наш дом город Грозный», эксперт Общественной палаты Чеченской Республики Сайпуддин Гучигов в эксклюзивном интервью «ОГ» объясняет, почему чеченцы не отделяют себя от страны и почему он считает Екатеринбург духовной палатой Урала. Фото: Алексей Кунилов -Сайпуддин, скажите, почему на Украине сегодня так много чеченцев? - Предлагаю на «ты», раз мы ровесники. К тому же, у нас в языке в принципе нет обращения на «вы» к человеку в единственном числе. Чеченцы в силу ментальности всегда старались находиться в авангарде, служить своей стране, быть там, где нужнее всего. Вспомним историю. Чеченский конный полк в составе «Дикой дивизии» царской армии, 255-й чечено-ингушский кавалерийский полк под командованием Мовлада Висаитова, чьи бойцы в годы Второй мировой встали на пути фашистских танковых дивизий под Сталинградом и гибли плечом к плечу с пехотой в окопах. Да и потом так было. В составе нашей делегации Абдул-Хамид Уздорбиев (руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «ВоИн» в Чечне. – Прим. ред.), который воевал в Афганистане под командованием Руслана Аушева – кстати, вместе с братом одного из выпускников вашего уральского журфака. Он многое может рассказать. Ровно то же происходит сейчас. Да, никто в нашей республике не забыл, как нас утюжили в 90-е, это боль навсегда с нами. Но мы вместе пережили и переосмыслили то тяжёлое время. Сегодня есть понимание, откуда брали начало истоки той трагедии, что нужно сделать, чтобы она не повторялась. – Сколько чеченцев участвует в спецоперации? Какие подразделения? - Пойми, в условиях секретности не то что статистика – любые контакты ограничены. У меня на Украине был племянник, у Абдул-Хамида там два сына. Единственное, что они могут – прислать голосовое сообщение, что живы-здоровы. Скажу только, что много добровольцев. – Приходилось читать и слышать, что им предлагают очень хорошие условия по денежному содержанию. Суммы конкретные называются – сколько сразу, за два месяца вперёд, сколько потом.. (в беседу вступил Абдул-Хамид Уздорбиев) - В самом начале никто вообще ничего не предлагал – и люди всё равно ехали. Да и то, о чём пишут сейчас, надо делить на несколько раз. Дают семьям, чьи кормильцы уехали. Смотри. Мой сын служил в одной из силовых структур. Их собрали, и бывших и действующих: ребята, нужна помощь. Когда я спросил у сына, зачем ты едешь, ты же снял погоны, он сказал: нас было 55 человек, 54 сказали «да» – не мог же я быть белой вороной? Ответил на вопрос? – Спасибо. Сайпуддин, к тебе вернемся. Глава Чечни накануне потребовал от украинских силовиков прекратить похищения чеченцев – граждан их страны. И предупредил, чем это чревато. - Наш глава слово держит. Сегодня весь Киев – заложники. Это последняя цитадель той стороны, они понимают: если выпустят мирных – их порвут. Поэтому будут использовать любые способы, чтобы продлить своё существование. – В конце давай о добром – вы же в гостях. В Екатеринбурге первый раз? Как тебе город? - Первый раз был ещё в Свердловске, в 1988-м. Служил на Байконуре, оттуда отправили на Урал в командировку. Казахстанские дома увидели горы! С тех пор к вашему городу относится особое отношение. Сегодня он во многом другой, и ценности другие. Мы были в Храме-на-Крови – очень сильное место. Немало и другие. Ваша земля вообще духовно питает. Неслучайно здесь осталось жить много наших отцов и дедов. Без всякого преувеличения Екатеринбург сегодня – столица Урала, да простят другие города, где я бывал и которые тоже люблю. Сегодня это очень важно. Россия сегодня духовно возрождается. Она идёт к Богу – и опасна для недругов.