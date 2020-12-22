Высокинский ушёл из мэрии Екатеринбурга в правительство, а Орлов – из правительства в мэрию

Александр Высокинский (слева) был мэром Екатеринбурга чуть больше двух лет. Алексей Орлов три года занимал пост первого заместителя губернатора региона Фото: Галина Соловьева

В канун Нового года власти Свердловской области и Екатеринбурга провели кадровую рокировку. Вчера мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку. Как выяснилось, он займёт пост первого заместителя губернатора региона. А бывший первый замгубернатора Алексей Орлов назначен исполняющим обязанности главы уральской столицы.

Отставка принята

Надо сказать, что «перетасовка» чиновников не стала откровением для журналистов. Слухи о вероятной отставке Высокинского и «заходе» на его пост Орлова активно обсуждались в СМИ на протяжении двух месяцев. В мэрии Екатеринбурга от официальных заявлений упорно отказывались, и только в понедельник, 21 декабря, на сайте администрации произошли изменения: на позиции первого заместителя главы города появился Алексей Орлов. В этот же день пресс-служба мэрии опубликовала видео с оперативного совещания, где глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил о кадровых перестановках:

– Вчера (20 декабря, воскресенье. – Прим. «ОГ».) было подписано постановление: первым замом главы города назначен Алексей Орлов. Прошу любить и жаловать. Коллеги, мы с вами входим в период кадровых изменений, поэтому прошу, чтобы это не влияло на работу, никаким образом не отражалось на надёжности работы городского хозяйства. Алексей Валерьевич у нас – человек опытный, во многие вопросы вникнет быстро, по другим моментам прошу помочь.

Позже выяснилось, что губернатор региона Евгений Куйвашев предложил Александру Высокинскому пост своего первого заместителя. Эту должность как раз и занимал Алексей Орлов, прежде чем уйти в городскую власть.

– Вы, работая на посту главы Екатеринбурга, приобрели неоценимый опыт. Я считаю, что и этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве. Курирование вопросов экономики, развитие агломерации — это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнёте работу, – приводит слова Куйвашева Высокинскому департамент информполитики области.

Высокинский предложение принял и направил в гордуму письменное заявление о досрочной отставке. Вчера депутаты гордумы единогласно поддержали его. Обсуждение вопроса прошло в спокойной обстановке. Народные избранники, нередко критиковавшие мэра и его команду, поблагодарили градоначальника за совместную работу. Кандидатуру Александра Высокинского на новый пост в правительстве теперь предстоит утвердить Заксобранию региона.

Чем запомнился Высокинский? Стратегии. Напомним, что в правительстве он занимался стратегическим развитием региона и этот же механизм работы привнёс в мэрию – у каждого из семи районов Екатеринбурга появились собственные стратегии развития.

Напомним, что в правительстве он занимался стратегическим развитием региона и этот же механизм работы привнёс в мэрию – у каждого из семи районов Екатеринбурга появились собственные стратегии развития. Борьба со снегом и грязью. Каждую зиму Александр Высокинский проводил рейды по районам Екатеринбурга, которые обычно заканчивались нагоняем для глав и угрозами отставки. В прошлом году мэр всё-таки отправил в отставку главу Октябрьского района города Романа Рудомётова.

Каждую зиму Александр Высокинский проводил рейды по районам Екатеринбурга, которые обычно заканчивались нагоняем для глав и угрозами отставки. В прошлом году мэр всё-таки отправил в отставку главу Октябрьского района города Любовь к технике . Почти каждый объезд города мэром заканчивался демонстрацией уборочной техники.

. Почти каждый объезд города мэром заканчивался демонстрацией уборочной техники. Транспортные инициативы. Транспортная реформа, строительство второй ветки метро и канатной дороги… Эти планы осуществить градоначальник не успел.

Транспортная реформа, строительство второй ветки метро и канатной дороги… Эти планы осуществить градоначальник не успел. Появление восьмого района города. Именно при команде Высокинского начался процесс выделения Академического в самостоятельный район Екатеринбурга. Результатом работы стало подписание распоряжения об утверждении наименования восьмого района председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Именно при команде Высокинского начался процесс выделения Академического в самостоятельный район Екатеринбурга. Результатом работы стало подписание распоряжения об утверждении наименования восьмого района председателем Правительства РФ Неожиданные высказывания, которые не всегда подтверждались. Например, заявление мэра о том, что эра рынков прошла, и на месте КОРа в будущем могут построить новые жилые дома, заставила поволноваться многих горожан.

Ждём мэра

Алексей Орлов, официально став первым заместителем главы Екатеринбурга, в сложившейся ситуации занимает верхнюю строчку в служебной иерархии мэрии. До избрания нового главы города (к слову, депутаты Екатеринбурга уже объявили конкурс на вакантное место) он будет исполняющим обязанности градоначальника.

– У нас есть общие задачи – это подготовка к Универсиаде, – сказал вчера Алексей Валерьевич. – Это хороший якорь, который здесь удержит молодёжь. И, конечно, 300-летие города. Мы сегодня обсуждаем возможность передачи в концессию электротранспорта. Благодаря инвестициям станет возможным полное обновление трамвайного парка, подвижных путей. Эту работу совместно с Александром Геннадьевичем ведём два года. Она близка к финалу – будем выходить на объявление конкурса. Потенциальные участники есть, они серьёзные.

И.о. мэра также прокомментировал давно обсуждаемый в городе вопрос о возможности приватизации Водоканала:

– Инвестиции нужны везде. Сегодня много удачных примеров. Будем смотреть, каким образом привлечь деньги на инвестиционную программу.

На прямой вопрос журналистов, собирается ли он участвовать в конкурсе на пост мэра, политик ответил, что подумает об этом 11 января, когда начнётся приём документов.

Командный вопрос

Позиция губернатора Вопрос о кадровых перестановках в области был задан Евгению Куйвашеву и на пресс-конференции: – Это не транзит власти, это нормальная работа по перенастройке работы органов власти. Главная цель перестановок – улучшение работы. Самое дорогое, что есть у нас, управленцев, это, конечно, люди. Компетентные люди, которые разбираются в экономике, в различных процессах, происходящих в области.

Понятно, что такие крупные кадровые перестановки приведут и к дальнейшим изменениям – что Орлов, что Высокинский привыкли работать со своей командой. Тем не менее озвучивать свои решения политики пока не стали, но дали понять, что перенастройка всё-таки произойдёт.

– Александр Геннадьевич привык к определённому формату, к определённым людям. Кого-то он пригласит в свою команду, естественно, и у меня такие же люди есть, но никаких революций не будет точно. Ни один человек не останется без работы. Да, будут перемещения, перераспределения, чтобы повысить эффективность работы – только и всего, – озвучил позицию Алексей Орлов.

Спикер думы Игорь Володин заявил, что ничего экстраординарного не произошло – бюджет Екатеринбурга принят, на пост пришёл опытный управленец, поэтому волноваться горожанам не стоит:

– Я Алексея Валерьевича знаю много лет. Он – грамотный управленец и вдумчивый хозяйственник. С ним всегда было комфортно работать. Уверен, что он спокойно вникнет во все вопросы.

С приходом в администрацию Алексея Орлова взаимоотношения между думой и мэрией станут спокойнее, считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов. Во-первых, изменился политический расклад, а во-вторых, Алексей Орлов – тот политик, который избегает конфликтов и старается вопросы решать конструктивно.

Досье «ОГ» Алексей ОРЛОВ родился 20 марта 1967 года в Тюменской области. Окончил Омский сельхозинститут. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД. Работал на руководящих постах администраций Тобольска и Тюмени. С 2012 года занимал руководящие должности в правительстве Свердловской области, в том числе с 2017 года – первый замгубернатора.