Вице-мэры Екатеринбурга лишатся привязки к профилю

Алексей Орлов также предлагает ввести два новых департамента. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление о внесении на рассмотрение в гордуму документа об изменении структуры администрации Екатеринбурга. Схема управления, разработанная главой города Алексеем Орловым, предполагает введение двух новых департаментов и отмену привязки вице-мэров к профилям.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации города, все восемь вице-мэров, отвечающих за конкретные направления работы, будут называться просто "заместитель главы Екатеринбурга". Это позволит мэру уральской столицы по своему усмотрению распределять полномочия между заместителями.

Отметим, что сейчас у главы Екатеринбурга есть восемь вице-мэров, отвечающих за следующие сферы:

ЖКХ;

капстроительство и землепользование;

благоустройство, транспорт и экология;

потребительский рынок и услуги;

стратегическое планирование, вопросы экономики и финансы;

социальная политика;

управление имуществом;

связи с общественностью.

Также Алексей Орлов предлагает ввести два новых департамента - департамент социальной и молодёжной политики и департамент организационного и документационного обеспечения.

Документ будет рассмотрен на внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению в среду, 31 марта.