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30 марта 2021, 13:05

Вице-мэры Екатеринбурга лишатся привязки к профилю

Алексей Орлов

Алексей Орлов также предлагает ввести два новых департамента. Фото: Павел Ворожцов.

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление о внесении на рассмотрение в гордуму документа об изменении структуры администрации Екатеринбурга. Схема управления, разработанная главой города Алексеем Орловым, предполагает введение двух новых департаментов и отмену привязки вице-мэров к профилям.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации города, все восемь вице-мэров, отвечающих за конкретные направления работы, будут называться просто "заместитель главы Екатеринбурга". Это позволит мэру уральской столицы по своему усмотрению распределять полномочия между заместителями.

Отметим, что сейчас у главы Екатеринбурга есть восемь вице-мэров, отвечающих за следующие сферы:

  • ЖКХ;
  • капстроительство и землепользование;
  • благоустройство, транспорт и экология;
  • потребительский рынок и услуги;
  • стратегическое планирование, вопросы экономики и финансы;
  • социальная политика;
  • управление имуществом;
  • связи с общественностью.

Также Алексей Орлов предлагает ввести два новых департамента - департамент социальной и молодёжной политики и департамент организационного и документационного обеспечения.

Документ будет рассмотрен на внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению в среду, 31 марта.

Областная газета Свердловской области

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