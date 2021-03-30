Вице-мэры Екатеринбурга лишатся привязки к профилю

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление о внесении на рассмотрение в гордуму документа об изменении структуры администрации Екатеринбурга. Схема управления, разработанная главой города Алексеем Орловым, предполагает введение двух новых департаментов и отмену привязки вице-мэров к профилям.
Согласно документу, опубликованному на сайте администрации города, все восемь вице-мэров, отвечающих за конкретные направления работы, будут называться просто "заместитель главы Екатеринбурга". Это позволит мэру уральской столицы по своему усмотрению распределять полномочия между заместителями.
Отметим, что сейчас у главы Екатеринбурга есть восемь вице-мэров, отвечающих за следующие сферы:
- ЖКХ;
- капстроительство и землепользование;
- благоустройство, транспорт и экология;
- потребительский рынок и услуги;
- стратегическое планирование, вопросы экономики и финансы;
- социальная политика;
- управление имуществом;
- связи с общественностью.
Также Алексей Орлов предлагает ввести два новых департамента - департамент социальной и молодёжной политики и департамент организационного и документационного обеспечения.
Документ будет рассмотрен на внеочередном заседании комиссии по местному самоуправлению в среду, 31 марта.