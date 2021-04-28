В Екатеринбург прибыл генконсул Вьетнама

Фото: группа представительства МИД РФ в Екатеринбурге "ВКонтакте".

В уральскую столицу прибыл новый Генконсул Социалистической Республики Вьетнам. В среду, 28 апреля, официально приступил к исполнению своих обязанностей Динь Ван Донг.

Об этом сообщили в официальной группе представительства МИД РФ в Екатеринбурге "ВКонтакте".

"В Екатеринбурге официально приступил к исполнению своих обязанностей вновь назначенный Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам г-н Динь Ван Донг", - говорится в сообщении.

В ДИП представительстве выразили надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей и плодотворное сотрудничество.