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28 апреля 2021, 21:13

В Екатеринбург прибыл генконсул Вьетнама

Динь Ван Донг

Фото: группа представительства МИД РФ в Екатеринбурге "ВКонтакте".

В уральскую столицу прибыл новый Генконсул Социалистической Республики Вьетнам. В среду, 28 апреля, официально приступил к исполнению своих обязанностей Динь Ван Донг.

Об этом сообщили в официальной группе представительства МИД РФ в Екатеринбурге "ВКонтакте".

"В Екатеринбурге официально приступил к исполнению своих обязанностей вновь назначенный Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам г-н Динь Ван Донг", - говорится в сообщении.

В ДИП представительстве выразили надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей и плодотворное сотрудничество.

Областная газета Свердловской области

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