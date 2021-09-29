С чем «Новые люди» пришли в политику?

Депутатское удостоверение Рант Агаджанян получил из рук председателя облизбиркома Владимира Русинова. Фото: Галина Соловьёва

В нынешнем созыве Законодательного собрания области появится пятая фракция – «Новые люди». В её состав войдут всего два депутата, которые будут работать в парламенте впервые, – глава реготделения партии Рант АГАДЖАНЯН, который возглавит фракцию, и ресторатор Иван Зайченко. После вручения мандатов «Облгазета» попросила будущего руководителя фракции кратко подвести итоги кампании и рассказать о своих планах.

– Рант, о том, что в Законодательном собрании может появиться пятая партия, говорили давно. Многие ждали, что «Новые люди» наберут минимальное количество голосов, необходимых для прохождения в Заксобрание, а в итоге от вас в новом созыве сразу два депутата. А какую планку ставили перед собой вы?

– Я рассчитывал на три-четыре мандата.

– Их реально было получить?

– Реально. Нам на самом деле не хватило совсем чуть-чуть. Но эта кампания дала нам большой опыт и понимание того, что избиратель хочет обновления во власти, избиратель хочет развития своей области. Нас выбрали, поэтому сейчас мы должны оправдать ожидания. А потом будем улучшать наши результаты.

– Удалось ли кому-то из представителей партии победить на выборах в муниципальные думы области?

– В муниципальных выборах у нас победил один кандидат –​​​​​​​ в карпинскую думу прошёл наш Дмитрий Дума.

–​​​​​​​ Наверное, во время избирательной кампании у вас было большое «турне» по Свердловской области?

–​​​​​​​ Огромное! Свердловская область –​​​​​​​ это уникальный регион. Это как Россия в России. Лично я объехал всю область, был в городах и крупных поселениях. Был на севере –​​​​​​​ в Ивделе, Североуральске. Был на востоке области –​​​​​​​ в Тавде, Туринске, в Слободо-Туринском округе. Где-то участвовал в мероприятиях, где-то проводил встречи с активными жителями.

–​​​​​​​ И как свердловчане воспринимали партию?

–​​​​​​​ Сначала очень осторожно, с недоверием. Всё-таки незнакомые люди. А потом, когда мы рассказывали о своей программе, общались с жителями, они понимали, что мы отличаемся от других, и во взаимодействии появлялся позитив.

–​​​​​​​ Не чувствовалось со стороны жителей скептическое отношение, связанное с возрастом? Вам, например, всего 26 лет.

–​​​​​​​ Сначала было ощущение, что некоторые собеседники смотрят на меня и думают: «Мальчик, взрослых позови». Но хочется, чтобы нас судили по делам и поступкам, а не по возрасту. В России много молодых людей, которых назначают на ответственные позиции, и они неплохо справляются.

–​​​​​​​ Вы говорили, что жители области позитивно реагировали на программу партии. Назовите три ключевые темы, которые в ней были отражены?

–​​​​​​​ Первая –​​​​​​​ это образование. Сейчас учителя вынуждены готовить большое количество документов и всяческой отчётности. И им совсем не хватает времени на подготовку к занятиям с детьми. Второе, мы понимаем, что все ключевые должностные позиции в регионах и в стране должны быть выборными. Чтобы голос людей имел значение. Третья тема связана с наполняемостью региональных бюджетов. Чтобы основная часть налоговых поступлений оставалась в регионах, а не уходила в Москву, как сейчас. Эти проблемы мы будем решать во время своей депутатской работы.

–​​​​​​​ Есть уже черновики каких-то законопроектов, понимание, как решать эти проблемы?

–​​​​​​​ Мы только закончили кампанию. Сейчас подводим итоги, готовимся к работе. Пытаемся понять, в каком направлении двигаться. Думаю, что в ближайшее время это понимание у нас появится.

–​​​​​​​ Кстати, о вас: в сводках избирательной комиссии сказано, что вы живёте в Краснодарском крае. Переезжать не планируете?

–​​​​​​​ На самом деле последние два года я фактически живу в Екатеринбурге. Думаю, пора задуматься о том, чтобы окончательно обосноваться в городе.

В ТЕМУ Во вторник, после вручения мандатов, новоиспечённый депутат Заксобрания Иван Зайченко поделился на страничке в Instagram своими искренними эмоциями от общения с коллегами. Позволим себе процитировать его пост в сокращённом виде: «На вручении все депутаты друг с другом здоровались, поздравляли с победой. Вообще было чувство, как в начале какого-то обучения-тренинга, когда все максимально вежливые. Воспринимали нас нормально. Никакого негатива я не заметил. Даже почти никто не ругался, что я в белых полуспортивных штанах пришёл. Познакомились с Бабушкиной Л.В., это председатель Заксобрания. Кидайте в меня помидоры, но на меня она произвела впечатление приятной женщины. А когда зашёл Чернецкий, мне всё время в него пальцем потыкать хотелось. Всё детство на него в телевизоре смотрел, а теперь – вот, рядом сидит. Оказалось, основные дискуссии идут именно в комитетах. Поэтому вопрос, в какой комитет ты попадёшь, очень важен. Приходится уже на старте договариваться и радоваться, если предложили то, что изначально хотел, – комитет по промышленности и предпринимательству».