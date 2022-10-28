У микрорайона Широкая Речка открываются новые перспективы.

Фото: Пресс-служба городской Думы Екатеринбурга

27 октября депутаты городской Думы Екатеринбурга провели очередное выездное заседание группы «Содействие развитию восьмого района «Академический». Они провели осмотр микрорайона, обсудили строительство новых дорог, увеличение темпов застройки и вопросы благоустройства пустующих территорий.

Визит в микрорайон Широкая Речка депутатская группа начала с объезда улиц Суходольская и Евгения Савкова, а также осмотра прилегающей к школе № 25 территории на улицах Феофанова и Цветоносной.

Участие в объезде приняли руководитель депутатской группы Михаил Матвеев, депутаты Сергей Боярский, Александра Журавлева, Анастасия Немец, Ира Овчинникова иВладимир Крицкий, глава администрации Академического района Николай Смирнягин, заместитель начальника Департамента образования Михаил Ладейщиков, председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова и заместитель председателя Комитета по строительству администрации города Светлана Коновалова.

Само заседание делегация провела в новой школе № 31 на улице Евгения Савкова. К обсуждению содержания территории, перспектив развития микрорайона и его улично-дорожной сети присоединились застройщики и заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Депутаты выяснили, что существующие дороги не рассчитаны на количество автомобилей, а также заострили внимание на пустующих территориях в жилых кварталах. Глава Академического района рассказал, что в ближайшие два года планируется строительство улиц Хрустальногорской, Евгения Савкова, Косотурской и Суходольской.

«У нас есть понимание, как навести порядок на прилегающей территории школы № 25 и по содержанию мемориала воинам-широкореченцам, остальные проблемные места – это профили будущих дорог, сроки строительства некоторых из них не определены. Пока дороги не построены, вкладывать бюджетные средства в содержание этих территорий нельзя. Я предлагаю застройщикам объединиться и найти механизмы, чтобы прибрать неухоженные места к юбилею города», – отметил Николай Смирнягин.

Он также сообщил, что в районе есть участки, как например, между улицами Суходольской и Феофанова, которые не разграничены. Ранее они использовались для подсобного хозяйства, позже на них неоднократно случались пожары.

Алексей Бубнов пояснил, чтобы заставить собственников благоустроить пустующие территории, необходимо изменить законодательство:

«Надо выстраивать работу с частниками и иметь возможность составлять протоколы в отношении собственников. Они должны понимать, что владение землей – это не только право, но и ответственность. Сейчас собственников приходится уговаривать наводить порядок, ситуация бы упростилась при введении штрафов».

Представители застройщиков рассказали, что они полностью отвечают за благоустройство своих участков, но готовы помочь городским властям в облагораживании других территорий.

Что касается пробок на выезде из микрорайона, по словам Алексея Бубнова, строительство улиц Суходольской и Евгения Савкова проблему не решит. По его словам, необходимо строить несколько развязок с объездной, доводить новую трамвайную линию до Широкой Речки, строить метрополитен и в ближайшие годы запускать городскую электричку.

По итогам обсуждения члены депутатской группы приняли несколько решений. Администрации Екатеринбурга будет предложено разработать концепцию благоустройства Широкой Речка, а администрации Академического – объединить усилия собственников, по содержанию заброшенных пространств. Депутаты также планируют подготовить обращение по изменению законодательства для решения проблем по уходу за запущенными территориями.

«Строительство метрополитена должно оставаться в стратегических планах Екатеринбурга, мы должны постоянно об этом говорить и двигаться в этом направлении», – подытожил Михаил Матвеев.