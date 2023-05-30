Партия по праву получила голоса

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Губернатор Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Куйвашев, подводя итоги предварительного голосования, отметил рост интереса свердловчан к этой процедуре – 135 462 человек приняло участие.

– По меркам страны – мы одни из лучших. Я думаю, что по праву. Такая показательная процедура говорит о том, что интерес к политической жизни у нас в регионе растет, – сказал Евгений Куйвашев.

10,83 процента жителей Екатеринбурга старше 18 лет или 119 998 человек приняли участие в предварительном голосовании, за всю историю его проведения – это беспрецедентный результат.