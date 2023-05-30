Темы дня

Политика / Политика в Екатеринбурге
30 мая 2023, 18:52

Партия по праву получила голоса

  све.рф
Фото: све.рф

Фото: све.рф

Губернатор Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Куйвашев, подводя итоги предварительного голосования, отметил рост интереса свердловчан к этой процедуре – 135 462 человек приняло участие.

– По меркам страны – мы одни из лучших. Я думаю, что по праву. Такая показательная процедура говорит о том, что интерес к политической жизни у нас в регионе растет, – сказал Евгений Куйвашев.

10,83 процента жителей Екатеринбурга старше 18 лет или 119 998 человек приняли участие в предварительном голосовании, за всю историю его проведения – это беспрецедентный результат.

  • Опубликовано в №115 от 31.05.2023 
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.05.2023, 15:05 / Политика
Евгений Куйвашев отметил высокий уровень организации праймериз на Среднем Урале
26.05.2023, 15:10 / Политика
Свердловский избирком и профсоюзы договорились о сотрудничестве
23.05.2023, 20:44 / Политика
"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования за 2 дня в Свердловской области
23.05.2023, 14:17 / Политика
Депутаты свердловского Заксобрания приняли законопроекты о социальных гарантиях
22.05.2023, 21:23 / Политика
Владимир Путин рассмотрит идею о несодержании под стражей женщин за нетяжкие преступления