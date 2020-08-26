В Екатеринбурге алиментщику, погасившему долг, назначено 30 часов обязательных работ

Решением суда жителю Екатеринбурга, не платившему алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери, назначено наказание. Даже после погашения задолженности мужчину ждут 30 часов бесплатных общественно полезных работ.
По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, исполнительное производство о взыскании алиментов на сумму более 250 тыс. рублей находилось на исполнении в Ленинском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга. Житель уральской столицы решил не испытывать судьбу и оплатил полную сумму задолженности. Однако 30 часов придётся всё же отработать. Где мужчина будет трудиться, не уточняется.
Отмечается, что мужчина также не сообщил о смене места работы. В связи с этим судебным приставом исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве <...> несообщение об увольнении с работы).
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