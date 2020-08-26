Осуждённые за обрушение крыши завода имени Калинина получили реальные сроки

Снимок сделан во время осмотра места происшествия. Фото: СУ СКРФ по Свердловской области

Свердловский областной суд ужесточил наказание фигурантам резонансного дела по обрушению крыши на заводе имени Калинина. Напомним, трагедия произошла четыре года назад. Тогда к этой истории было приковано внимание многих жителей региона, и особенно уральской столицы – из-за обвала кровли и частично каркаса корпуса №15 погибли 4 человека, ещё 14 получили травмы.

«Областная газета» следила за ситуацией с первого дня происшествия. Одной из первых версий было названо обрушение крыши под тяжестью снега, однако потом следствие установило – конструкции корпуса завода находились в аварийном состоянии, а при кровельных работах были нарушены правила безопасности.

Весной этого года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Владимиру Гаганову, заместителю главного инженера по эксплуатации основных фондов завода, и Виктору Шмелёву, инженеру по техническому надзору, в виде двух лет лишения свободы условно. А двум руководителям строительных фирм, которые занимались реконструкцией кровли – Юрию Ожиганову и Илье Кондрашину – соответственно 2 и 3 года лишения свободы условно.

Сверловский облсуд пересмотрел приговор сегодня:

«Всем осуждённым условное лишение свободы заменено на реальное. Отбывать назначенное наказание им предстоит в колонии-поселении», – сообщает пресс-служба суда.

Суд также вынес определение директору завода, обратив его внимание на необходимость вести более тщательный контроль за деятельностью фирм, которые работают на территории предприятия.