Темы дня

Общество
26 августа 2020, 17:44

Осуждённые за обрушение крыши завода имени Калинина получили реальные сроки

обрушение кровли

Снимок сделан во время осмотра места происшествия. Фото: СУ СКРФ по Свердловской области

Свердловский областной суд ужесточил наказание фигурантам резонансного дела по обрушению крыши на заводе имени Калинина. Напомним, трагедия произошла четыре года назад. Тогда к этой истории было приковано внимание многих жителей региона, и особенно уральской столицы – из-за обвала кровли и частично каркаса корпуса №15 погибли 4 человека, ещё 14 получили травмы.

«Областная газета» следила за ситуацией с первого дня происшествия. Одной из первых версий было названо обрушение крыши под тяжестью снега, однако потом следствие установило – конструкции корпуса завода находились в аварийном состоянии, а при кровельных работах были нарушены правила безопасности.

Весной этого года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Владимиру Гаганову, заместителю главного инженера по эксплуатации основных фондов завода, и Виктору Шмелёву, инженеру по техническому надзору, в виде двух лет лишения свободы условно. А двум руководителям строительных фирм, которые занимались реконструкцией кровли – Юрию Ожиганову и Илье Кондрашину – соответственно 2 и 3 года лишения свободы условно.

Сверловский облсуд пересмотрел приговор сегодня:

«Всем осуждённым условное лишение свободы заменено на реальное. Отбывать назначенное наказание им предстоит в колонии-поселении», – сообщает пресс-служба суда.

Суд также вынес определение директору завода, обратив его внимание на необходимость вести более тщательный контроль за деятельностью фирм, которые работают на территории предприятия.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.08.2020, 20:42 / Общество
Правительство направит в субъекты РФ 34 миллиарда на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет
27.08.2020, 19:41 / Общество
Митрополит Кирилл наградил основателей и строителей Академического
27.08.2020, 18:49 / Общество
Президент России открыл участок трассы "Таврида" в Крыму
27.08.2020, 18:03 / Общество
Тепло на Урале продержится до 1 сентября
27.08.2020, 17:16 / Общество
Свердловский суд оставил без изменений решение о штрафе главе Тавдинского ГО